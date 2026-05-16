Băhălescu (ANAT): Tichetele de vacanță sunt un stimulent al călătoriilor în România și al fiscalizării traficului turistic

Voucherele de vacanță rămân un instrument important pentru susținerea turismului românesc și stimularea fiscalizării în domeniu, consideră președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Cristian Bărhălescu.

Acesta afirmă că eliminarea coplății de 800 de lei reprezintă un avantaj pentru angajați și operatorii din industrie.

‘Tichetele de vacanță nu au fost scoase, atât că a fost acea piedică de 800 lei coplată, iar acum este scoasă. Este un mare avantaj și cu siguranță trebuie să le spunem celor care au companii private că pot să asigure până la șase salarii minime, pot să le dea, având o impozitare mai mică și având o deductibilitate mai mare a acestor sume. De aceea e bine să se dea aceste tichete de vacanță, care de fapt sunt un stimulent al călătoriilor în România și în egală măsură un stimulent al fiscalizării traficului turistic, ceea ce ne ajută pe toți să vedem cine și cum călătorește în România, în orice destinație’, a declarat președintele ANAT.

Întrebat cum comentează afirmațiile potrivit cărora voucherele de vacanță ar fi dus la creșterea artificială a prețurilor și la scăderea calității serviciilor, Băhălescu a susținut că majorările sunt legate în principal de inflație, iar hotelierii au investit mult în infrastructura turistică în ultimii ani.

‘Prețurile au crescut odată cu inflația, nu altfel, iar serviciile au crescut de la an la an, pentru că de fiecare dată când un proprietar a reușit să aibă mai mult de 20-28% încărcare pe acea unitate a îmbunătățit-o. Nimeni nu pleacă cu banii din țară sau să investească în alte direcții, investește în același asset. Și vă rog să vă uitați că din 2018 și până acum, oricine poate sesiza faptul că au fost îmbunătățite hotelurile, de la două au trecut la trei sau chiar la patru stele multe între ele, s-au construit hoteluri noi, au început să aibă curaj investitorii să vină în zona turistică și să aibă proiecte care se recuperează în 10, 12 sau 15 ani. Și, în egală măsură, putem spune că suntem competitivi pe piața internațională pentru că avem unități în care putem caza fără niciun fel de stres străini care se așteaptă la condiții rezonabile’, a explicat Bărhălescu.

El a adăugat că proiectul ‘Destinația Anului’ a arătat că turismul din România poate evolua pozitiv atunci când autoritățile locale se implică în dezvoltarea și promovarea experiențelor turistice.

‘Eu cred că destinația anului a dovedit faptul că în jur se pot întâmpla lucruri bune. Și așa cum la Constanța, la Tulcea, la Timișoara, Cluj, Iași sau Craiova, autoritățile locale și județene s-au preocupat în a oferi experiențe pozitive sunt convins că în întreaga țară se poate. Veți vedea la Tulcea, veți merge și la Mila 23 și veți vedea că au ce face în absolut orice destinație. Și să știți că nicăieri nu este perfect. Personal, am fost atât în America de Sud cât și în America de Nord, în China sau Japonia, erau și locuri unde nu era tocmai plăcut să privești indiferent de destinație. Downtown-ul din Los Angeles arată mai rău decât arată cartierele de locuințe. Chiar este o discrepanță foarte mare’, a subliniat Cristian Bărhălescu.

Președintele ANAT a făcut aceste declarații în cadrul infoturului ‘TU redescoperi Tulcea’, organizat de ANAT în parteneriat cu OMD Municipiul Tulcea.