Producția de gaze a scăzut cu 1,5% în primul trimestru din 2026; importurile s-au majorat cu 53,9% (INS)

Producția de gaze naturale utilizabile a României a fost, în primele trei luni din 2026, de 1,889 milioane tone echivalent petrol, cu 28.900 tep sub cea din perioada similară a anului anterior (minus 1,5%), conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Pe de altă parte, în primul trimestru din 2026, importurile de gaze naturale au crescut cu 53,9% (plus 360.400 tep) față de aceeași perioadă din 2025, până la 1,029 milioane tep.

Conform estimărilor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP), producția de gaze naturale ar urma să crească, până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%. Astfel, în ultima Prognoză a echilibrului energetic, pentru 2026 este estimată o producție de 7,907 milioane tep (plus 1,5%) și pentru 2027 o producție de gaze naturale de 8,176 milioane tep (plus 3,4%).

În ceea ce privește importurile, se așteaptă o tendință de reducere, cu un ritm mai pronunțat la orizontul anului 2027 (de minus 6%), în concordanță cu avansul producției, prin intrarea în exploatare a unor noi capacități, dar luând în considerare și o menținere a tranzitului către piețe externe.

CNSP estimează pentru 2026 importuri de gaze naturale de 2,150 milioane tep (-2,7%) și pentru 2027 de 2,022 milioane tep (-6%).