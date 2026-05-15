Hidroelectrica a înregistrat în primul trimestru un profit net de 1,3 miliarde lei, în creștere cu 122%

Grupul Hidroelectrica a înregistrat în primele trei luni din 2026 un profit net de 1,307 miliarde lei, în creștere cu 122% față de cel din perioada similară a anului trecut, de 589 milioane lei, conform datelor transmise joi bursei de Valori București.

Veniturile au totalizat 3,129 miliarde lei, cu 67% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, cu o marjă operațională de 47% și o marjă netă de 42%.

La data de 31 martie 2026, portofoliul de furnizare al companiei cuprindea 1.312.627 locuri de consum (LC), înregistrând o creștere de 108% comparativ cu perioada similară a anului precedent, când erau înregistrate 630.927 LC. Această creștere de 681.700 LC reflectă atât atragerea unui număr semnificativ de noi clienți casnici, cât și o expansiune accentuată în segmentul noncasnic.

‘Evoluția portofoliului reflectă consolidarea poziției companiei în piața concurențială de furnizare a energiei electrice, pe fondul creșterii gradului de atractivitate comercială a ofertelor și al nivelului ridicat de interes manifestat de clienții casnici și noncasnici pentru serviciile furnizate de aceasta’, se menționează în raportul transmis BVB.

În primul trimestru al anului 2026, compania a înregistrat o creștere semnificativă a producției nete de energie electrică, cu aproximativ 36% față de aceeași perioadă a anului anterior, atingând un total de 3.608 GWh.

‘Debitul Dunării a ajuns la un nivel normal de aproximativ 6.900 mc/s -peste nivelul înregistrat în primele luni ale lui 2025. Având în vedere că această valoare înregistrată a hidraulicității s-a manifestat într-un interval limitat de timp, s-a impus o valorificare rapidă a acestui aport de energie produsă, direcționându-l preponderent către piața angro. Astfel, cantitățile vândute pe acest segment au crescut cu 51% comparativ cu T1 2025’, precizează sursa citată.

Veniturile din piața angro în perioada ianuarie-martie 2026 au înregistrat o creștere de 85% față de trimestrul I al anului precedent. Aceasta a fost determinată de mai mulți factori, printre care creșterea volumelor vândute. Strategia comercială adoptată a urmărit maximizarea valorii pentru fiecare MWh produs, valorificând flexibilitatea grupurilor hidro pentru a spori veniturile din segmentul angro. Volumele suplimentare de energie generate de contextul hidrologic avantajos au fost astfel tranzacționate eficient, contribuind semnificativ la rezultatele financiare ale companiei in trimestrul I al anului 2026.

Veniturile din furnizare au crescut cu 72% la 1,127 miliarde lei în primele trei luni ale anului 2026, de la 655 milioane lei în aceeași perioadă din 2025. Această evoluție reflectă atât optimizarea structurii portofoliului de furnizare și a strategiei comerciale, cât și o creștere a bazei de clienți și a cantității de energie vândute.

‘Pentru a rămâne competitivă într-un mediu caracterizat de o presiune crescută asupra marjelor comerciale și o mobilitate accentuată a consumatorilor, compania a ajustat permanent structura ofertelor comerciale, urmărind atât menținerea atractivității produselor proprii, cât și fidelizarea portofoliului existent de clienți’, precizează sursa citată.

Veniturile din Echilibrare au crescut cu 13%, la 97 milioane lei, de la 86 milioane lei înregistrate în aceeași perioadă a anului 2025. Creșterea este determinată de majorarea cu 53% a volumului de energie pe de o parte, compensată de reducerea cu 26% a prețului de vânzare în primele trei luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025.

De asemenea, veniturile din servicii de sistem au crescut cu 73%, la 71 milioane lei, de la 41 milioane lei în perioada similară din 2025, iar alte venituri din contracte cu clienții s-au majorat cu 5%, la 21 milioane lei, de la 20 milioane lei.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România, cu un portofoliu de energie 100% regenerabilă și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național.