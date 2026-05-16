Sindicatul și reprezentanții angajaților insistă că nu vor fi închise fabrici Volkswagen în Germania

Puternicul sindicat IG Metall, care reprezintă muncitorii din industria germană, și Comitetul de întreprindere al Volkswagen au dezmințit speculațiile privind posibile închideri de fabrici VW în Germania, transmite DPA.

‘Desigur, toate facilitățile noastre rămân deschise’, se arată într-un comunicat comun emis vineri de președintele IG Metall, Christiane Benner, președintele Comitetului general de întreprindere al VW general, Daniela Cavallo, și directorul regional al IG Metall, Thorsten Groger.

Reprezentanții angajaților au atras atenția asupra contractului colectiv de muncă încheiat la finalul lui 2024, după negocieri îndelungate, în care compania și sindicatul au convenit programul de restructurare.

Marca VW intenționează să renunțe până în 2030 la aproximativ 35.000 de angajați în Germania. În schimb, sunt excluse închiderile de fabrici și concedierile din motive operaționale.

Acest compromis nu trebuie acum pus sub semnul întrebării. ‘Nu va exista nicio închidere de uzină cât timp noi vom fi la Comitetului general de întreprindere și la IG Metall’, se arată în comunicat. Cele două instituții susțin că actualul model de afaceri ‘nu mai este pe deplin viabil în viitorul apropiat, astfel încât trebuie găsit unul nou’.

În acest context, reprezentanții angajaților și-au semnalat disponibilitatea de a coopera cu parteneri externi. Importante sunt locurile de muncă, perspectivele de viitor și evitarea concedierilor, au spus ei.

Recent, au apărut speculații că firme din domeniul apărării ar putea prelua uzina VW din Osnabruck, unde sunt 2.300 de angajați.

Producția modelelor Porsche la Osnabruck a fost oprită la finalul lui 2025, iar producția VW T-Roc Cabrio va fi, de asemenea, întreruptă de la mijlocul lui 2027.