Piețele de predicții: sport și evenimente politice în centrul atenției investitorilor

Piețele de predicții, platforme pe care utilizatorii pot tranzacționa în funcție de probabilitatea unor evenimente viitoare, intră în rutina digitală a investitorilor. Un raport Bitget Wallet realizat în parteneriat cu Polymarket (platformă dedicată piețelor de predicții) arată că volumul tranzacțiilor a ajuns la 25,7 miliarde de dolari în primul trimestru al anului, pe fondul interesului crescut pentru sport, crypto, politică și evoluții geopolitice.

Cea mai importantă schimbare nu este, însă, volumul, ci comportamentul investitorilor. Pe baza activității a 1,29 milioane de portofele analizate în raport, s-a descoperit că utilizatorii revin mai des, tranzacționează în mai multe categorii și trec dincolo de crypto, către sport, politică și alte piețe conectate la lumea reală. Majoritatea utilizatorilor sunt individuali, 82,8% tranzacționând sub 10.000 de dolari.

„Piețele de predicții se bazează pe acțiuni consecvente și repetate, nu doar pe capitalul investit. Ceea ce observăm este o schimbare de comportament: piața crește prin mai multe interacțiuni pe zi, nu prin tranzacții mai mari. Pentru noi, acesta este un semnal că viitorul piețelor de predicții este integrat în viața de zi cu zi, portofelele având un rol central în facilitarea accesului,” declară Alvin Kan, COO al Bitget Wallet.

În rândul utilizatorilor analizați, numărul de zile active a crescut de la 2,5 la 9,9 pe măsură ce participarea s-a intensificat, iar implicarea pe categorii s-a extins de la 1,45 la 2,34. Tiparul este clar: utilizatorii tranzacționează mai mult, revin mai des și își extind activitatea către mai multe cazuri de utilizare.

Sportul este acum principala categorie pe piețele de predicții, cu un volum de 10,1 miliarde de dolari în primul trimestru al anului, susținut de frecvența meciurilor și turneelor internaționale. Piețele politice au ajuns, la rândul lor, un pilon important, cu un volum de 5 miliarde de dolari, dintre care 2,41 miliarde de dolari au fost asociate geopoliticii, pe fondul reacțiilor investitorilor la evoluții globale și la fluxul de știri în timp real.

Crypto continuă să servească drept punct principal de intrare pentru noii utilizatori, reprezentând aproape 40% din activitatea inițială. Evoluțiile prețurilor și piețele continue îl transformă într-un punct de plecare natural, însă, pe măsură ce utilizatorii devin mai activi, participarea se mută către un set mai larg de categorii din lumea reală.

„Pe măsură ce piețele de predicții evoluează către o infrastructură financiară de bază, distribuția devine la fel de importantă ca piața în sine. Vedem o trecere de la tranzacționarea ocazională la o implicare continuă, în care accesul și ușurința de utilizare vor fi esențiale pentru extinderea participării la nivel global,” spune Elden Mirzoian, Director of Growth & Partnerships la Polymarket.

Așadar, datele indică o schimbare structurală în modul de utilizare a piețelor de predicții, care evoluează de la tranzacții punctuale pe evenimente izolate la o interacțiune mai constantă cu rezultate din lumea reală.

Pe măsură ce utilizatorii revin mai des și navighează un număr tot mai mare de piețe și informații în timp real, accesul și ușurința de utilizare devin esențiale, iar portofelele digitale capătă un rol tot mai important ca puncte de legătură între active și execuția tranzacțiilor.

Cu estimări ale industriei care indică un volum anual de 240 de miliarde de dolari până în 2026 și o traiectorie pe termen mai lung către 1 trilion de dolari, piețele de predicții trec dincolo de tranzacționare și devin un sistem mai amplu de exprimare și interpretare a incertitudinii din lumea reală.