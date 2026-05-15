OpenAI vrea să dea în judecată Apple

Nemulţumită de rezultatul parteneriatului privind integrarea ChatGPT pe iPhone, OpenAI ia în calcul să declanşeze acţiuni legale împotriva Apple.

După procesul Elon Musk vs OpenAI, care şi-a consumat joi faza argumentelor finale, publicul s-ar putea „delecta” pe viitor şi cu o confruntare între OpenAI şi Apple, din care să afle detalii ale înţelegerii dintre cele două părţi.

Conform Bloomberg, avocaţii OpenAI iau în prezent în calcul mai multe măsuri legale prin care să se îndrepte împotriva Apple. Sursele citate spun că una dintre opţiuni este trimiterea unei înştiinţări privind încălcarea contractului, prin care s-ar evita un proces public.

Aceleaşi surse susţin că OpenAI şi-a închipuit că parteneriatul cu Apple îi va aduce o prezenţă mai clară în cadrul software-ului, care să producă mai mulţi abonaţi la ChatGPT.

Unul dintre executivii OpenAI ar fi spus că Apple nu şi-a respectat toate clauzele contractuale. Aceste clauze nu sunt cunoscute, dar se pare că ChatGPT ar fi trebuit să fie mai vizibil pe dispozitivele Apple.

În aplicaţia Settings de pe iPhone, există o opţiune prin care utilizatorii se pot abona la ChatGPT, iar OpenAI a sperat că asta îi va aduce miliarde de dolari pe an din abonamente, ceea ce, aparent, nu s-a întâmplat.

Din câte se ştie, acordul dintre cele două părţi nu implică un schimb de bani. Apple a putut oferi pe iPhone acces la un AI mai avansat decât a putut dezvolta singură şi a oprit comisioane din abonamente, iar OpenAI a sperat că va atrage mai mulţi abonaţi.

De notat şi că informaţia apare în contextul în care Apple are deja un acord cu Google pentru folosirea Gemini pe iPhone în locul ChatGPT şi că, din câte se pare, din toamnă, va exista o opţiune prin care utilizatorii vor putea alege orice chatbot compatibil pentru a fi folosit cu Siri. Cu alte cuvinte, OpenAI pierde exclusivitatea de care s-a bucurat până acum.