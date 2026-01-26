Mexicul analizează oprirea livrărilor de petrol către Cuba, pe fondul temerilor de represalii din partea administraţiei Trump

Guvernul mexican revizuieşte politica de trimitere a petrolului către Cuba, pe fondul îngrijorărilor că Statele Unite ar putea reacţiona dur la această practică, esenţială pentru insula caraibiană aflată în criză energetică, au declarat trei surse familiare discuţiilor, citate de Reuters.

După blocada americană asupra tancurilor petroliere din Venezuela în decembrie şi capturarea preşedintelui Nicolás Maduro la începutul lunii, livrările venezuelene către Cuba s-au oprit complet. Astfel, Mexicul a devenit singurul furnizor major de ţiţei al Havanei, rol care l-a plasat în centrul presiunilor americane. Donald Trump a afirmat că ”Cuba este gata să cadă” şi a promis: ”NU VA MAI FI NICI PETROL, NICI BANI PENTRU CUBA – ZERO!”.

Oficial, preşedinta Claudia Sheinbaum insistă că livrările continuă conform contractelor pe termen lung şi constituie ”ajutor internaţional”. Totuşi, sursele afirmă că în interiorul guvernului are loc o reevaluare intensă, de teamă că menţinerea exporturilor ar putea atrage represalii americane într-un moment în care Mexicul încearcă să renegocieze tratatul comercial USMCA şi să demonstreze că luptă eficient împotriva cartelurilor.

Sursele susţin că sunt luate în calcul trei scenarii: oprirea completă a livrărilor, reducerea volumelor sau continuarea la nivel actual.

Preşedinţia mexicană a transmis că ţara ”a fost mereu solidară cu poporul Cubei” şi că trimiterea petrolului şi prezenţa medicilor cubanezi în Mexic ”sunt decizii suverane”.

Temeri privind posibile acţiuni unilaterale ale SUA

Presiunea administraţiei Trump asupra Mexicului s-a intensificat în ultimele săptămâni. Trump a declarat că ţara este ”condusă de carteluri” şi că atacuri terestre americane ar putea fi iminente. Sheinbaum a avertizat că orice intervenţie militară unilaterală ar încălca grav suveranitatea naţională.

Într-o convorbire telefonică recentă, Trump a întrebat-o despre livrările de petrol şi despre miile de medici cubanezi aflaţi în Mexic. Preşedinta a susţinut că petrolul reprezintă ”ajutor umanitar”, iar acordul privind medicii respectă legislaţia mexicană. Trump nu a cerut în mod direct oprirea livrărilor, spun sursele.

Îngrijorările cresc şi din cauza activităţii sporite a dronelor americane de tip MQ-4C Triton deasupra Golfului Mexic, care par să urmărească rutele tancurilor mexicane ce pompează combustibil către Cuba.

De ce Cuba depinde critic de petrolul mexican

Cuba, puternic afectată de criza economică, sancţiuni şi lipsa combustibilului, depinde de importurile de produse rafinate pentru generarea electricităţii, transport şi aviaţie. Reducerea livrărilor ar risca un colaps energetic total. Oficialii mexicani se tem că prăbuşirea Cubei ar declanşa un val masiv de migraţie către Mexic.

Între ianuarie şi septembrie anul trecut, Mexicul a trimis Havanei aproximativ 17.200 barili/zi de ţiţei şi 2.000 barili/zi de produse rafinate, în valoare de circa 400 milioane de dolari.

Cu Venezuela ieşită temporar din joc şi cu supravegherea militară americană în creştere în regiune, este improbabil ca alt furnizor să îndrăznească să înlocuiască aceste livrări.