Rusia reduce în iunie exporturile de petrol

Rusia ar urma să-și reducă exporturile de țiței, pe fondul planurilor de a crește capacitatea rafinăriilor în iunie, în urma deficitului de combustibili, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Cantitățile de țiței încărcate din porturile Primorsk, Ust-Luga și Novorossiysk ar putea scădea la 1,7 milioane de barili pe zi (bpd) în iunie, de la 2,5 milioane bpd în mai. Declinul ar putea fi provocat parțial de reducerea nivelului producției, susțin sursele.

Producția de petrol a Rusiei a scăzut de la începutul anului, a anunțat săptămâna trecută vicepremierul Alexander Novak, care a dat vina pe lucrări neplanificate de mentenanță ale rafinăriilor. Finalizarea acestor lucrări și activitățile de reparații vor permite rafinăriilor rusești să majoreze producția, pe fondul cererii sezoniere ridicate de combustibili și al deficitului înregistrat în unele regiuni, dar o producție mai scăzută înseamnă că materia primă suplimentară pentru procesare va fi redirecționată de la exporturi.

Sursele estimează că Rusia va căuta să majoreze procesarea țițeiului în iunie cu 250.000 – 400.000 bpd, dar restabilirea nivelului producției de petrol va necesita o perioadă mai mare de timp.

Din martie, dronele ucrainene au lovit infrastructura porturilor rusești, conductele și rafinăriile, ceea ce a redus cantitatea procesată pe plan intern. Deși exportatorii au făcut eforturi pentru a menține ritmul livrărilor, reducerile de producție sunt inevitable, precizează sursele.

Rusia a fost forțată în aprilie să reducă producția de petrol, în urma atacurilor asupra porturilor și rafinăriilor, precum și a opririi tranzitului prin singura conductă care transporta petrol rusesc spre Europa.

Rusia, al treilea mare producător și exportator de petrol din lume după SUA și Arabia Saudită, a beneficiat semnificativ de pe urma majorării cotațiilor la țiței, ca efect al războiului din Orientul Mijlociu. Veniturile Rusiei din petrol și gaze sunt cea mai importantă sursă de numerar pentru Kremlin, în contextul cheltuielilor ridicate din domeniul apărării și securității, după ce Rusia a invadat Ucraina, în 2022.

În primele cinci luni din acest an, veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut în ritm anual cu aproximativ 30%, la aproape 3.000 miliarde de ruble. Bugetul Rusiei pe 2026 estimează venituri din petrol și gaze de 8.920 miliarde de ruble.

Anul trecut, veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu 24%, la 8.480 miliarde de ruble, cel mai redus nivel începând din 2020.