SUA acordă grupului MOL mai mult timp pentru cumpărarea companiei NIS din Serbia

MOL, cel mai mare producător de petrol și gaze din Ungaria, a anunțat sâmbătă seara că a primit mai mult timp din partea guvernului SUA pentru a finaliza negocierile referitoare la achiziționarea unei participații majoritare la compania petrolieră NIS din Serbia, transmite Reuters.

Tranzacția implică achiziționarea unei participații de 56,16% la NIS, acțiuni deținute de compania rusă Gazprom Neft.

NIS este vizată de sancțiunile impuse de autoritățile americane în luna octombrie 2025, din cauza proprietarilor săi ruși, ca parte a unor măsuri mai ample care vizează sectorul energetic rusesc. Washingtonul a făcut presiuni pentru vânzarea participației deținute de ruși la NIS, iar între timp compania din Serbia a obținut o serie de derogări din partea guvernului SUA.

Într-un comunicat remis bursei de la Budapesta, MOL a informat că a primit o autorizație din partea Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei SUA, pentru a continua negocierile până pe 16 iunie. MOL avea drept termen limită data de 6 iunie pentru finalizarea discuțiilor, însă miercuri a solicitat o nouă prelungire pentru a finaliza discuțiile.

În ianuarie, companiile ruse Gazprom Neft și Gazprom au fost de acord să-și vândă participația de 56% în NIS către Mol, după ce OFAC a cerut vânzarea activelor rusești în urma sancțiunilor impuse Moscovei pentru invadarea Ucrainei. Termenul limită stabilit inițial pentru finalizarea negocierilor era 22 mai. Vânzarea trebuie aprobată de statul sârb, ce deține 29,9% din NIS. Pe lângă aprobarea Guvernului Serbiei, tranzacția necesită și avizul OFAC.

NIS deține singura rafinărie din Serbia, amplasată la Pancevo, în apropiere de capitala Belgrad, precum și un lanț de peste 400 de benzinării în Bosnia Herțegovina, Bulgaria și România.