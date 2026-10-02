Mihai Dimian, ministrul Educației: În cinci ani de zile PNRR a plătit șapte miliarde de lei în educație

Suceava a găzduit astăzi una dintre cele mai importante întâlniri ale mediului de afaceri din România. Peste 200 de antreprenori și 30 de speakeri de top au căutat soluții pentru ca impactul actualului context, tot mai dificil pentru companii, să fie cât mai atenuat. Antena 3 CNN și IMM România au dat voce întreprinzătorilor care țin economia în viață, iar în cadrul întâlnirii au fost discutate strategii de dezvoltare, soluții de finanțare și de creștere a locurilor de muncă, precum și accesul la resurse și tehnologii noi. Prezent în cadrul evenimentului, ministrul Educației a vorbit despre importanța PNRR în modernizarea Educației din România.

„Banii nu sunt inteligenți, dar oamenii pot da mai multă valoare acestor bani, prin educație, experiență, educare continuă. Nu sunt membru de partid și am încercat în această perioadă să unesc oamenii, să lucrăm împreună și, fie că am lucrat la Universitate, fie că mă aflu acum în funcția de ministru. În general am intervenit în situații de criză, însă o situație în care s-au realizat multe lucruri. Vorbeam de banii care ajung la firme – păi în cinci ani de zile PNRR a plătit 7 miliarde de lei în educație. În aceste nouă luni de zile ministerul a plătit aproximativ cinci miliarde de lei. Unde s-au dus acești bani? Către cei care au construit școli, cămine, către cei care au modernizat. Avem aici un exemplu, campusul care acum doi ani de zile era un teren. Sunt 70 de milioane de euro investiți în educație, doar aici în acest campus.

Chiar dacă e o perioadă de criză, când nu era rata de rambursare era la 90 de zile. În acest an am redus-o la mai puțin de 45 de zile. În felul acesta s-au primit și banii la timp și am putut și absorbi aceste lucruri. În cinci ani s-au raportat zero proiecte, în acest an s-au raportat 4.000 de proiecte, miercuri am raportat 2.300 de proiecte PNRR. 6.300 de proiecte la Educație și Cercetare din cele 21.000 ale guvernului”, a declarat Mihai Dimian în cadrul conferinței.