Nicușor Dan: Am ajuns ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid interesului național

Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, în cadrul unei declarații de presă la Palatul Cotroceni, că, în contextul recentelor tensiuni, pentru ‘mulți politicieni’ a devenit mai important ‘interesul de partid’ decât cel național.

Șeful statului l-a desemnat pe Eugen Tomac ca premier care urmează să propună Parlamentului un nou Executiv. Nicușor Dan a amintit recentele evenimente politice, inclusiv scrutinul prezidențial de anul trecut.

‘În mai 2025 românii au avut alegeri, au ieșit în număr mare la vot. În opinia mea, au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri: prima temere, că direcția prooccidentală a României poate să fie pusă în discuție și a doua temere, economică, o temere de destabilizare financiară, scădere de rating, retragere de bani din România, creștere de rate, inflație, pe scurt, o cădere bruscă a economiei României, care să poată să-și revină doar într-un interval de câțiva ani’, a explicat șeful statului.

În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernarea, a menționat președintele.

‘La un an după acest moment, pe cele două chestiuni pe care le-am menționat, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că în timpul acestui proces au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid interesului național, pe care cu toți l-am asumat în urmă cu un an’, a susținut Nicușor Dan.

În opinia acestuia, s-a ajuns să pară că ‘o parte din societatea românească este mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile României ca stat’.

Și s-a ajuns inclusiv, a adăugat președintele, la punctul în care ‘pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare’.

‘Eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025. Cine e de vină că această coaliție a funcționat așa cum a funcționat? E foarte bine că am avut această dezbatere amplă în societate, pentru că asta e democrația, oamenii evaluează, dezbat și își fac o opinie, o percepție despre ce au făcut partidele care le-au cerut sau cărora le-au dat votul. Și desigur că această dezbatere va continua’, a mai spus Nicușor Dan.