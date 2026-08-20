Nicușor Dan: Felicit Armata Română pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine

Președintele Nicușor Dan a felicitat joi Armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră.

‘Felicit și Garda de Coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei în zonă. O acțiune contra timp, în care prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui potențial pericol. Condamn cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse. Rămânem vigilenți alături de aliații din NATO pentru a ne apăra și a respinge astfel de provocări’, a transmis șeful statului, pe platforma X.

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat, joi, că o dronă marină încărcată cu explozbil a fost distrusă de Armata Română cu tunul de bord al unui avion F-16, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră.

‘În cursul acestei dimineți (joi – n. r.), am fost informați de Garda de Coastă despre existența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanța. A fost creată o celulă de comandă la nivelul MApN, care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române. În urma analizelor efectuate și în coordonare cu președintele României, pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei. Pentru rapiditate, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță. Era încărcată cu explozibil’, a scris Miruță, pe Facebook.

El a adăugat că, prin canalul de comunicare directă creat de curând cu partea ucraineană, a primit confirmarea oficială că drona ‘nu este de proveniență ucraineană’.

Ministerul Apărării Naționale a transmis, într-un comunicat remis AGERPRES, că două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit, joi, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona economică exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanța, iar una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, lovind-o.

Prezența dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06:28 de o navă comercială, menționează MApN.

O navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, se deplasează către zona respectivă pentru efectuarea de verificări.