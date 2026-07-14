Nicușor Dan: Investiția în apărarea și securitatea Ucrainei este o investiție în propria noastră securitate

Ucraina trebuie să fie capabilă să negocieze pacea dintr-o poziție de forță, a declarat președintele Nicușor Dan, luni, după participarea la reuniunea Coaliției de Voință de la Paris.

Potrivit acestuia, prioritatea imediată a României rămâne asigurarea libertății de navigație și protejarea rutelor comerciale din Marea Neagră.

”Am participat la reuniunea Coaliției de Voință, găzduită la Paris de președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron. Discuțiile dintre membrii Coaliției au reconfirmat motivele pentru care Europa și partenerii noștri, care împărtășesc aceleași valori, trebuie să rămână implicați în construirea unui cadru solid de garanții de securitate pentru Ucraina. Pe măsură ce avansăm cu acțiuni concrete și o planificare coordonată, eforturile noastre comune trebuie să rămână concentrate asupra obținerii încetării focului și, în cele din urmă, a unei păci juste, durabile și sustenabile”, a scris președintele Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

Potrivit șefului statului, România va continua să acționeze ca un aliat responsabil și un partener de încredere în sprijinul acestui obiectiv.

”Prioritatea noastră imediată rămâne asigurarea libertății de navigație și protejarea rutelor comerciale din Marea Neagră. Investiția în apărarea și securitatea Ucrainei este o investiție în propria noastră securitate, iar Ucraina trebuie să fie capabilă să negocieze pacea dintr-o poziție de forță”, a menționat președintele Nicușor Dan.

Totodată, el a arătat că a pledat și pentru acordarea unei atenții specifice securității Republicii Moldova.

”În acest sens, mă bucură participarea în premieră și aderarea începând de azi a Republicii Moldova la reuniunea Coaliției pentru Voință”, a mai transmis președintele Nicușor Dan.

Coaliția de Voință pentru Ucraina, format lansat în 2025 și coordonat de Republica Franceză și de Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, reunește 35 de state angajate în sprijinirea Ucrainei prin garanții solide de securitate. Coaliția urmărește să contribuie, după încheierea unui acord între părțile implicate în conflict, la menținerea păcii și la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei.

Președintele Nicușor Dan se află luni și marți, la Paris, la invitația omologului Emmanuel Macron, pentru participarea la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze.