Nivelul apelor Dunării la un minim istoric: hidrocentralele din Serbia trec la 20% din capacitate

Nivelul scăzut record al apelor Dunării determinat de secetă a obligat hidrocentralele din Serbia să-și reducă drastic producția, până la doar 20% din capacitate, a declarat duminică ministrul sârb al energiei, îndemnând populația să consume energie electrică în mod ‘rațional’, relatează AFP.

‘Centrala hidroelectrică Djerdap 1 funcționează la 20% din capacitatea sa de producție, iar Djerdap 2 la 30%’, a precizat Dubravka Djedovic Handanovic pentru televiziunea națională RTS, referindu-se la cele două centrale situate la granița cu România și care asigură aproximativ 18% din producția anuală de energie electrică a Serbiei.

Debitul actual este de aproximativ 1.500 m3/s, comparabil cu minimele istorice înregistrate în anii 1985 și 2003, a adăugat ea.

În plus, ‘pe parcursul lunilor mai, iunie și iulie, am înregistrat cele mai scăzute niveluri de producție la centralele Djerdap de la punerea lor în funcțiune’, în anii ’70, a mai spus Handanovic.

În Serbia, termocentralele asigură aproximativ 70% din energia electrică, în timp ce hidrocentralele furnizează 30%.

Din cauza deficitului prelungit de precipitații și a căldurii extreme care afectează Europa încă din primăvară, nivelul apelor Dunării a atins minime istorice în unele zone. Meteorologii sârbi estimează că nu vor exista precipitații semnificative de-a lungul cursului fluviului în următoarele cinci sau șase săptămâni.

Duminică, Ungaria a anunțat oprirea singurei sale centrale nucleare, cea de la Paks, o premieră în ultimii 44 de ani; producția de energie electrică este afectată și în România și Bulgaria din același motiv, a amintit ministrul sârb, în timp ce consumul crește pe fondul utilizării sistemelor de aer condiționat în timpul unui nou val de căldură extremă.

‘Îndemn cetățenii să utilizeze energia electrică în mod responsabil, pentru a ne ajuta să depășim această perioadă de secetă’, a subliniat ea.

Situația de pe cursul Dunării în Serbia este critică în special în nord, în apropierea frontierelor cu Ungaria și Croația, unde debitul era de 750 m3/s duminică dimineața, conform Institutului meteorologic sârb.

În această zonă, nivelul apei fluviului a atins un minim istoric în urmă cu câteva zile și continuă să scadă, situație care a obligat autoritățile să oprească o pompă care direcționează apa din Dunăre către un sistem de canale lung de 960 km, utilizat pentru irigarea a peste un milion de hectare de teren arabil din nordul țării.