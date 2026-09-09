Nicușor Dan: Sunt necesare politici publice care să vizeze sprijinirea elevilor aflați în risc educațional

Sunt necesare politici publice care să vizeze cu prioritate identificarea și sprijinirea timpurie a elevilor aflați în risc educațional, a transmis, marți, președintele Nicușor Dan, după ce au fost publicate rezultatele testelor PISA.

‘Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm, indiferent de contextul politic sau economic în care ne aflăm. De educația asigurată astăzi copiilor noștri depinde viitorul României, iar perspectiva pe care ne-o dă studiul PISA este profund îngrijorătoare’, arată șeful statului, potrivit Administrației Prezidențiale.

El apreciază că este ‘dramatic’ că potențialul tinerilor români rămâne insuficient valorificat.

‘Există inegalități serioase între școli în ceea ce privește calitatea educației oferite și persistă decalaje educaționale importante între elevii proveniți din medii socio-economice diferite’, evidențiază Nicușor Dan.

Astfel, menționează el, una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale studiului PISA 2025 este faptul că șansa unui copil din România de a avea rezultate școlare bune depinde într-o măsură ‘inacceptabil de mare’ de familia din care provine și de locul în care învață.

‘Aceasta este deja o problemă structurală a învățământului românesc pe care suntem responsabili să o remediem urgent. Rezultatele PISA 2025 trebuie să fie argument pentru acțiune și colaborare, nu un motiv de resemnare sau dezbinare. Ne aflăm în fața unui moment de luciditate care trebuie să devină rapid un punct de pornire către identificarea rapidă a cauzelor profunde care au condus la aceste rezultate și, mai ales, a măsurilor care pot fi implementate rapid pentru a le corecta’, subliniază șeful statului.

Mai mult, face apel la consecvență în sistemul de educație.

‘Avem copii curioși, inteligenți, profesori dedicați, școli care performează în condiții dificile și specialiști care știu unde și ce trebuie schimbat. Nu ne lipsesc resursele umane, expertiza și capacitatea necesare pentru a construi un sistem educațional mai performant și mai echitabil. Ne lipsește însă consecvența de a transforma toate aceste insule de performanță într-un sistem național, funcțional pentru toți copiii. Nu putem concepe viitorul în termeni de societate rezilientă și competitivitate în economie, cercetare, inovare și apărare dacă generațiile tinere nu dobândesc în primul rând un set de competențe fundamentale’, este de părere Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, sunt necesare politici publice care să vizeze cu prioritate identificarea și sprijinirea timpurie a elevilor aflați în risc educațional, implementarea la nivel național a unui sistem de evaluare bazat pe date, reducerea abandonului școlar, consolidarea competențelor de bază la lectură, matematică și științe, utilizarea responsabilă a tehnologiei și inteligenței artificiale, precum și asigurarea unor condiții de învățare de calitate pentru toți copiii, indiferent de mediul din care provin.

‘În mod evident, aceste măsuri nu pot fi puse în practică fără alocări bugetare semnificative. România trebuie să investească mai mult, mai consecvent și mai inteligent în educație’, precizează președintele.

Elevii români care au participat la evaluarea PISA 2025 au obținut scoruri sub media țărilor membre OCDE la Științe, Matematică, Lectură și Rezolvarea de probleme prin metode computaționale, a declarat, marți, Gabriela-Nausica Noveanu, coordonator național PISA 2025.

Potrivit acesteia, la evaluarea PISA 2025 au participat aproximativ 760.000 de elevi din întreaga lume, dintre care 7.725 de elevi din 322 de școli din România.