Nike, dată în judecată de consumatori pentru că nu returnează costurile tarifelor vamale

Gigantul american al articolelor sportive Nike a fost dat în judecată vineri de consumatori care acuză compania că nu intenţionează să restituie clienţilor costurile suplimentare generate de tarifele vamale impuse anterior de administraţia Donald Trump, relatează Reuters.

Procesul, depus sub forma unei acţiuni colective la tribunalul federal din Portland, susţine că Nike a majorat preţurile produselor pentru a compensa taxele vamale, iar acum ar putea beneficia de rambursări din partea guvernului american fără să returneze banii consumatorilor.

Reclamanţii afirmă că Nike a crescut preţurile unor modele de încălţăminte cu 5–10 dolari şi ale unor articole vestimentare cu 2–10 dolari pentru a acoperi costurile generate de tarifele comerciale.

Potrivit plângerii, compania nu a făcut ”niciun angajament legal obligatoriu” privind restituirea acestor suprataxe către clienţii care le-au suportat efectiv.

Consumatorii acuză Nike că ar putea recupera aceleaşi costuri de două ori: o dată prin preţurile mai mari plătite de clienţi şi încă o dată prin rambursările de taxe vamale de la guvernul federal.

Cazul vine după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat în februarie o serie de tarife comerciale extinse introduse de Donald Trump în baza Legii privind Puterile Economice Internaţionale de Urgenţă.

Nike a declarat anterior că a plătit aproximativ 1 miliard de dolari sub formă de tarife pentru bunurile importate afectate de măsurile comerciale ale administraţiei Trump.

Compania nu a comentat imediat acuzaţiile.

Nike se alătură astfel altor companii, precum Costco şi EssilorLuxottica, producătorul ochelarilor Ray-Ban, care se confruntă cu procese similare privind presupusa nerecuperare către consumatori a banilor proveniţi din rambursările tarifare.

În martie, Nike declara investitorilor că trimestrul fiscal care se va încheia în august 2026 ar putea fi ultimul în care tarifele comerciale vor avea un impact semnificativ asupra marjelor companiei.