Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a scăzut cu 9,1%, în 2025

Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a fost, în 2025, de 64,371 de milioane, în scădere cu 9,1%, comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, parcursul pasagerilor s-a redus anul trecut cu 10,3%.

În ceea ce privește transportul feroviar de mărfuri, volumul a înregistrat scădere cu 5,7% față de 2024, înregistrându-se creștere doar în transportul de tranzit, cu 54,7%. Au fost transportate 40,555 milioane tone mărfuri, din care 79,3% în transport național.

Ponderi semnificative în totalul mărfurilor transportate au fost înregistrate pentru diviziunile cocs, produse rafinate din petrol (26,0%) și cărbune și lignit; țiței și gaze naturale (17,7%). În ceea ce privește parcursul mărfurilor, 35,6% din total a fost reprezentat de diviziunea cocs, produse rafinate din petrol și 12,6% produse agricole, din vânătoare și silvicultură; pește și alte produse din pescuit.

Indicatorii tehnico-economici de utilizare a parcului de vehicule în transportul feroviar, care au înregistrat o dinamică pozitivă comparativ cu anul 2024 au fost: timpul mediu de rulaj al vagoanelor de marfă (zile) – creștere cu 12,8%; viteza medie comercială a trenurilor de marfă (km/h) – creștere cu 3%; încărcătura medie statică a vagoanelor de marfă (tone/osie) – creștere cu 0,5%.

Evoluții negative față de anul precedent au fost înregistrate la următorii indicatori: parcursul mediu zilnic al locomotivelor folosite pentru transportul mărfurilor (km/zi) – scădere cu

18,6%; parcursul mediu zilnic al vagoanelor de marfă (km/zi) – scădere cu 10,7%; vagoane încărcate intrate din străinătate (mii vagoane) – scădere cu 7,8%; vagoane încărcate pe rețeaua CFR (mii vagoane) – scădere cu 5,3%; greutatea medie brută a vagoanelor de marfă (tone/tren) – scădere cu 3,3%; viteza medie comercială a trenurilor de pasageri (km/h) – scădere cu 1,5%;

parcursul mediu zilnic al vagoanelor de pasageri (km/zi) – scădere cu 0,1%; etc.