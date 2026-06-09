Factura UE de energie a crescut de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu cu 47 miliarde de euro

Costurile Uniunii Europene cu importurile de combustibili fosili au crescut cu 47 miliarde de euro (54,3 miliarde de dolari) de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, în urmă cu 100 de zile, transmit DPA.

‘Acesta este prețul pe care îl plătim fără nicio moleculă de energie în plus’, a declarat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene (CE).

‘Dar este important să spunem că nu am suferit niciun fel de perturbări. Securitatea aprovizionării este asigurată și acesta este cel mai important lucru’, a adăugat oficialul.

Acest fapt a fost posibil pentru că UE și-a diversificat sursele de energie, a sporit ponderea energiei interne și a îmbunătățit eficiența energetică, a explicat purtătorul de cuvânt.

Executivul comunitar ‘este pregătit să adopte acțiuni suplimentare dacă va fi necesar’, a dat asigurări oficialul.

Surse care au dorit să-și păstreze anonimatul au anunțat că Uniunea Europeană lucrează la o serie de planuri care vizează reducerea taxelor pentru energia regenerabilă și flexibilizarea sistemelor de electricitate, în condițiile în care costurile ridicate ale electricității continuă să afecteze economia regiunii.

Potrivit surselor, Comisia Europeană intenționează să propună luna viitoare un nou regulament care introduce obiective pentru adoptarea contoarelor inteligente și modificări fiscale menite să promoveze energia curată.

Planul Bruxelles-ului reflectă efortul UE de a trece de la petrol și gaze la energia regenerabilă produsă local. Deși Europa a stimulat utilizarea unor surse precum energia eoliană și fotovoltaică, regiunea este în continuare dependentă de combustibilii fosili importați pentru 57% din consumul de energie.

Pentru a accelera tranziția energetică, UE vrea ca nivelul minim al accizei la electricitate să fie mai mic decât în cazul gazelor naturale. De asemenea, Comisia caută o opțiune țintită pentru a reduce impozitarea energiei pentru industriile mari consumatoare, care au avertizat de mult timp că facturile uriașe la energie le subminează capacitatea de a investi în regiune și există riscul închiderii fabricilor.

Propunerea Executivului comunitar urmează să fie dezvăluită luna viitoare, alături de o strategie de electrificare a UE, care deține cea mai interconectată rețea din lume, dar are nevoie de investiții masive pentru modernizarea acesteia. Comisia dorește să facă rețelele mai flexibile și să evite situațiile în care producătorii de energie regenerabilă sunt obligați să închidă instalațiile în zilele însorite sau cu vânt, deoarece există mai multă electricitate decât poate utiliza regiunea.

De asemenea, noul regulament ar introduce o obligație minimă de implementare la nivelul UE a contoarelor inteligente, pentru a se asigura că cel puțin jumătate dintre clienții finali din fiecare stat membru sunt acoperiți de un astfel de sistem până la sfârșitul deceniului. Obiectivul de adoptare ar urma să fie majorat până la cel puțin 65% în 2033.