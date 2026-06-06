OMC: Apar semnele unei încetiniri a creșterii comerțului global cu mărfuri

Există indicii că începe o încetinire a creșterii comerțului global cu mărfuri, deși sectorul a arătat reziliență în primul semestru din 2026, pe fondul perturbărilor provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, se arată într-un raport al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), transmite Reuters.

Impactul negativ al conflictului a fost parțial compensat de majorarea cererii pentru componente electronice legate de AI, conform Barometrului Comerțului cu Mărfuri al OMC, publicat vineri.

Acesta previzionează care vor fi evoluțiile comerciale în următoarele trei luni. O valoare mai mare de 100 puncte sugerează o creștere mai rapidă decât de obicei a comerțului, în timp ce un nivel sub 100 puncte indică un nivel mai slab decât de obicei a comerțului.

Indicele barometrului a scăzut de la 102,3 puncte în ianuarie la 101,7 puncte, sugerând că ar urma o încetinire a creșterii comerțului global cu mărfuri. Totuși, indicele este peste pragul de 100 puncte, arătând că volumul comerțului rămâne deasupra tendinței.

Indicele privind componentele electronice a urcat la 105,5 puncte – o tendință ascendentă – dar cel pentru produsele agricole a avut o tendință descendentă. Indicele privind transportul aerian de mărfuri și transportul maritim cu containere a crescut mai lent decât în urmă cu câteva luni, dar depășește 100 puncte.

În echilibru, indicii arată semne de reziliență, indicând o creștere relativ stabilă a comerțului global cu mărfuri, se arată în raportul Organizației Mondiale a Comerțului.

În martie, OMC avertiza că anul acesta creșterea comerțului global cu mărfuri va încetini semnificativ, la 1,9%, de la 4,6% în 2025, iar dacă conflictul din Orientul Mijlociu continuă, declinul va fi mai accentuat, pe fondul majorării prețurilor la energie și al perturbării transporturilor pe plan global.