Comerțul UE cu SUA a atins un nivel record, în pofida tensiunilor provocate de taxele vamale

Comerțul cu mărfuri între Uniunea Europeană și Statele Unite a atins un nivel record anul trecut – 875 miliarde de euro (1.000 miliarde de dolari) – în pofida presiunii taxelor vamale, dar cifrele maschează pagube semnificative în sectoare cheie, conform unui studiu al Institutului economic german (IW), transmite Reuters.

Exporturile UE către SUA au urcat cu 7,7% anul trecut, la 580 miliarde de euro, în timp ce importurile SUA din UE au crescut cu 2,2%, la 295 miliarde de euro, astfel încât blocul comunitar a ajuns la un excedent comercial de aproape 285 miliarde de euro.

La prima vedere, aceste cifre ar putea sugera că taxele vamale introduse de președintele Donald Trump și tensiunile politice nu au modificat semnificativ relațiile economice, ci chiar le-au intensificat.

Totuși, prima impresie este eronată, conform economistului IW Samina Sultan, care susține că anumite sectoare sunt deja semnificativ afectate, în special cel auto.

Exporturile UE de mașini și componente auto către SUA au scăzut anul trecut cu 20,4%, iar Germania, responsabilă pentru aproape două treimi din exporturile auto ale blocului comunitar, a raportat un declin de 18,9%.

Irlanda sfidează tendințele, cu un avans de 52,7% al exporturilor, datorită produselor exceptate de la taxele vamale, cum ar fi cele farmaceutice și chimice.

Și comerțul transatlantic cu servicii a atins un nivel record – 865 miliarde de euro – deși UE a raportat pe acest segment un deficit de 178 miliarde de euro. Taxele privind drepturile de proprietate intelectuală au fost responsabile pentru mai mult de 40% din importurile de servicii ale UE din SUA, înregistrând un avans de 13,7%.