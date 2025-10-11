ONRC: 56.531 firme au fost radiate la nivel național în primele opt luni din 2025

Un număr de 56.531 firme au fost radiate la nivel național, în primele opt luni din 2025, cu 4,2% mai multe comparativ cu perioada similară din 2024, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul București, respectiv 9.961 (număr în creștere cu 17,56% față de primele opt luni din 2024), și în județele Cluj (2.867, +6,07%), Bihor (2.291, +26,64%), Constanța (2.249, +8,12%), Timiș (2.151, -0,92%), Iași (2.088, +10,83%) și Ilfov (2.029, +7,98%).

La polul opus, cele mai puține radieri au fost consemnate în județele Ialomița (328, în scădere cu 10,87% față de ianuarie-august 2024), Călărași (368, +1,38%), Covasna (437, +3,07%), Giurgiu (457, +12,84%), Teleorman (468,+10,64%), Mehedinți (499, + 1,01%) și Caraș-Severin (499, -1,77%).

Creșteri mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în județele Olt (+35,48%), Bihor (+26,64%) și Sibiu (+24,79%), în timp ce scăderile cele mai mari au fost consemnate în Dâmbovița (-32,51%), Botoșani (- 17,25%) și Harghita (-17,24%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 12.832 (+2,59%, raportat la primele opt luni din 2024), agricultură, silvicultură și pescuit (5.734, – 3,45%) și transport și depozitare (4.862, – 0,59%).

În august 2025, au fost consemnate 5.594 radieri de firme, cele mai multe în București (983) și în județele Cluj (273), Constanța (254), Bihor (225), Ilfov (207) și Iași (201).