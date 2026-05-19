ONRC: Numărul insolvențelor a crescut în 2026. Peste 2.400 de cazuri în primele patru luni

Numărul procedurilor de insolvență a continuat să crească în 2026, iar în primele patru luni au fost înregistrate peste 2.400 de cazuri noi, în ușoară accelerare față de anul anterior, a declarat, luni, directorul Direcției Buletinul Procedurilor de Insolvență din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), Valentina Burdescu.

Potrivit datelor prezentate de aceasta, privind perioada 2024-2026, numărul total al procedurilor de insolvență deschise a crescut de la un an la altul: 7.416 cazuri în 2024, 7.782 în 2025 și 2.410 în primele patru luni din 2026.

‘Dacă această tendință se menține până la finalul anului 2026, vom avea cu siguranță o creștere a procedurilor de insolvență’, a afirmat Burdescu.

Ea a subliniat că evoluția este una constant ascendentă și în cazul procedurilor de faliment, care reprezintă majoritatea dosarelor deschise. În perioada analizată, au fost înregistrate 6.757 de proceduri de faliment în 2024, 6.905 în 2025 și 2.277 în primele patru luni din 2026.

În ceea ce privește reorganizarea judiciară, numărul dosarelor rămâne redus, dar ușor în creștere: 374 de proceduri în 2024, 380 în 2025 și 147 în perioada ianuarie-aprilie 2026.

‘Marea majoritate a procedurilor, indiferent că sunt deschise prin procedură generală sau simplificată, sunt proceduri de faliment’, a precizat reprezentanta ONRC.

Referitor la situația procedurilor în derulare la 15 aprilie 2026, datele indică 3.286 de societăți în insolvență, 753 în reorganizare judiciară și 10.328 în faliment.

În privința modului de finalizare a procedurilor, datele ONRC arată că 6.748 de firme au fost radiate în 2024, 6.510 în 2025 și 2.267 în primele patru luni din 2026.

Statistica semnalează și durata ridicată a unor proceduri: din peste 65.900 de cazuri închise cu radiere în perioada 2014-2026, peste 10.000 au durat mai mult de trei ani.

Conform datelor ONRC, la 31 martie 2026, în România existau 1,759 milioane de profesioniști activi, în ușoară creștere față de anul anterior.

În primul trimestru din 2026 au fost înregistrate 38.643 de firme noi, în creștere față de cele 33.386 înregistrate în perioada similară din 2025.

În același timp, numărul dizolvărilor voluntare a crescut de la 12.747 în trimestrul I 2025 la 16.361 în trimestrul I 2026, în timp ce radierile au rămas relativ stabile, la aproximativ 21.000 de cazuri.

Suspendările de activitate au urcat ușor, de la 5.028 în trimestrul I 2025 la 5.424 în trimestrul I 2026.

Potrivit ONRC, în prezent sunt în derulare 354 de proceduri de concordat preventiv, iar impactul modificărilor legislative recente va putea fi evaluat abia în lunile următoare.