ONRC: 96.084 de persoane fizice și juridice, înmatriculate în primele opt luni din 2025, în creștere cu 19,43%

Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut, în primele opt luni din 2025, cu 19,43%, comparativ cu perioada similară din 2024, totalizând 96.084 de înmatriculări, din care 67,12% SRL, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), consultate de AGERPRES.

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul București, respectiv 21.616 (+14,73%, comparativ cu primele opt luni din 2024) și în județele Ilfov (5.906, +24,36%), Cluj (4.598, +14,49%), Timiș (4.518, +25,47%), Iași (4.032, +25,65%) și Brașov (3.242, +12,26%).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat, în primele opt luni din acest an, în județele Covasna (535, +37,18% față de aceeași perioadă din 2024), Ialomița (622, +18,48%), Mehedinți (657, +11,17%), Teleorman (672, +22,4%) și Tulcea (684, + 33,07%).

În toate județele s-au înregistrat creșteri ale numărului de înmatriculări, cele mai mari fiind consemnate în județele Dolj (+59,35%), Alba (+54,2%), Brăila (+38,41%), Caraș-Severin (37,54) și Covasna (+37,18%).

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor (16.105), transport și depozitare (15.677), activități profesionale, științifice și tehnice (9.411) și construcții (9.161).

În august 2025, au fost înmatriculate 7.613 de persoane fizice și juridice, cele mai multe în București (1.683) și în județele Ilfov (582), Cluj (384), Timiș (367) și Iași (287).