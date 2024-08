ONRC: Numărul firmelor dizolvate, în creştere cu peste 15,5% în primele şase luni din 2024

Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 15,52%, în primele şase luni din 2024, până la 22.459, faţă de 19.442 în perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 4.722 de firme (număr în creştere cu 14,64% faţă de primul semestru din 2023) şi în judeţele Ilfov (1.234, plus 41,84%), Constanţa (1.203, plus 34,87%), Cluj (1.183, plus 17,83%), Timiş (1.012, minus 0,49%) şi Iaşi (852, plus 35,67%).

La polul opus, cele mai puţine dizolvări de firme au fost consemnate în judeţele Covasna, respectiv 111 (plus 2,78% faţă de primele şase luni din 2023), Ialomiţa (115, la fel ca în perioada similară a anului trecut), Caraş-Severin (144, plus 6,67%), Mehedinţi (145, plus 25%) şi Călăraşi (174, minus 4,92%).

Domeniul de activitate care a înregistrat cele mai multe dizolvări de firme, în perioada ianuarie – iunie 2024, este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, unde au fost raportate 6.085 de dizolvări la nivel naţional. Faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, dizolvările din acest sector au crescut cu 12,66%.

Potrivit sursei citate, construcţiile, activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, precum şi industria prelucrătoare sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 2.280 (+26,95%), 2.230 (+16,45%) şi 1.881 (+11,43%).

În iunie 2024, s-au înregistrat 3.230 dizolvări de firme, cele mai multe în Bucureşti (684) şi în judeţele Constanţa (205), Cluj (166), Ilfov (152) şi Timiş (145).