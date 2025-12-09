Opt din zece gospodării din România, conectate la rețeaua de gaz, au o centrală termică individuală, însă, în același timp, circa 40% dintre aceste dispozitive sunt de generație veche, relevă datele unui studiu realizat de E.ON Energie România, publicat marți.

Potrivit sursei citate, centrala individuală pe gaz rămâne principala sursă de încălzire a locuințelor la nivel național, fiind utilizată în aproximativ 51% dintre gospodării, în creștere cu 3% față de aceeași perioadă din 2024,

Dintre gospodăriile racordate la rețeaua de gaze naturale, cele care utilizează centrale termice pe gaz au ajuns la 81%, iar pe locul secund se situează locuințele care folosesc sobele cu lemne (29%) – în scădere cu circa 3% de la un an la altul, urmate de cele echipate cu centrale pe lemne sau peleți (15%), ponderea acestora fiind aproximativ la același nivel ca anul trecut.

În mediul urban, centrala termică individuală pe gaz – fie cu condensare, fie clasică – rămâne opțiunea dominantă, fiind utilizată de 68% dintre rezidenți, în timp ce doar 15% se bazează pe sistemul centralizat de termoficare.

În schimb, în mediul rural, încălzirea cu lemne continuă să predomine: 51% dintre gospodării folosesc sobe pe lemne, iar 28% utilizează centrale termice pe lemne sau peleți.

‘Totuși, 40% dintre centralele pe gaz aflate în uz sunt clasice, ceea ce înseamnă consum crescut și facturi mai mari pentru același nivel de confort comparativ cu o centrală modernă cu condensare. O centrală veche consumă, în medie, 12.000 kWh/an, generând o factură de 3.720 lei/an. O centrală modernă cu condensare, cu o eficiență de 108%, poate aduce o economie în consum de până la 30%, adică 3.600 kWh/an și 1.116 lei/an per familie’, explică specialiștii companiei.

Estimări ale E.ON arată că înlocuirea tuturor celor aproximativ 800.000 de centrale clasice, fără condensare, ar putea genera, la nivel național, o economie totală de peste 890 milioane lei/an, bani care pot fi redirecționați, de exemplu, spre diverse proiecte de eficiență energetică.

Studiul se specialitate a fost realizat în trimestrul trei al acestui an, pe un eșantion de aproximativ 3.000 de persoane fizice, cu vârsta de peste 18 ani, prin metodologia CATI (Computer Assisted Telephonic Interviews). Marja de eroare maximă este de +/- 3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

E.ON Energie România, membră a Grupului german E.ON, este furnizor integrat de gaze naturale, electricitate și soluții energetice, cu un portofoliu format din circa 3,5 milioane de clienți, atât rezidențiali, cât și companii și municipalități.

De la intrarea pe piața locală, compania a investit circa 2,4 miliarde de euro, în principal în modernizarea rețelelor. Totodată, valoarea contribuțiilor virate la bugetul de stat și bugetele locale se ridică la 3,8 miliarde de euro.