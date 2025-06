Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord politic privind extinderea stocării gazelor

Parlamentul European și Consiliul au ajuns, marți, la un acord politic provizoriu cu privire la propunerea Comisiei de prelungire a Regulamentului UE privind înmagazinarea gazelor până la sfârșitul anului 2027, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

Prelungirea obligațiilor de stocare a gazelor pentru următorii doi ani va contribui în mod semnificativ la menținerea securității aprovizionării cu energie a UE și a stabilității pieței gazelor prin stimularea pregătirilor pentru următoarele sezoane de iarnă într-un mod coordonat în întreaga Uniune. Aprovizionarea stabilă cu energie la prețuri accesibile este esențială pentru o economie europeană competitivă.

‘Uniunea Europeană are nevoie de o aprovizionare stabilă cu energie la prețuri accesibile pentru a prospera. Stocarea gazelor contribuie în mod esențial la securitatea aprovizionării și la stabilitatea pieței. De asemenea, ne protejează de utilizarea energiei ca armă de către Rusia și de manipularea pieței. În contextul geopolitic actual, acest acord arată că UE rămâne hotărâtă să își protejeze cetățenii și întreprinderile de orice risc de întrerupere a aprovizionării și de creșteri bruște ale prețurilor’, a declarat comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen.

În temeiul acordului politic, statele membre vor trebui să atingă 90% din capacitatea de constituire de stocuri de gaze în fiecare an, dar vor avea mai multă flexibilitate pentru a atinge obiectivul, ținând seama de evoluțiile de pe piața gazelor. Mai precis, obiectivul de stocare poate fi atins pe o perioadă cuprinsă între 1 octombrie și 1 decembrie în fiecare an. Traiectoriile de reumplere pentru instalațiile de înmagazinare a gazelor sunt orientative, cu excepția cazului în care statele membre decid altfel. În plus, statele membre vor dispune de mai multe flexibilități în ceea ce privește atingerea obiectivelor obligatorii în cazul unor condiții de piață dificile sau al unor constrângeri tehnice.

Comisia Europeană va colabora îndeaproape cu statele membre pentru a asigura o reumplere optimă a stocurilor de gaze și atingerea obiectivului, inclusiv prin explorarea întregului potențial al agregării cererii și al achiziționării în comun. De asemenea, Comisia va continua să monitorizeze securitatea aprovizionării cu gaze în întreaga UE și evoluțiile pieței, inclusiv prin intermediul Grupului de coordonare pentru gaz cu statele membre.

În urma acordului politic, textul trebuie să fie adoptat în mod oficial atât de Parlamentul European, cât și de Consiliu. Acesta va intra apoi în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

UE a introdus Regulamentul privind înmagazinarea gazelor în iunie 2022, în punctul culminant al crizei energetice, ca parte a eforturilor sale de a asigura suficiente surse de aprovizionare pentru a alimenta locuințele și întreprinderile din UE pe tot parcursul iernii. Capacitățile semnificative de înmagazinare a gazelor ale UE și instalațiile de înmagazinare ale UE asigură aproximativ o treime din aprovizionarea pe timp de iarnă a UE.

În ultimii ani, UE și-a depășit în mod constant obiectivul de constituire de stocuri de gaze înainte de începutul fiecărui sezon de încălzire, contribuind la reducerea riscurilor la adresa securității aprovizionării și la scăderea prețurilor. În martie 2025, Comisia a adoptat o propunere de prelungire cu doi ani a obligațiilor de stocare a gazelor pentru a asigura în continuare securitatea aprovizionării și pentru a contribui la stabilizarea piețelor europene ale gazelor.