Nicușor Dan: Nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare de premier

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, în cadrul unui interviu acordat Euronews România, că va face o desemnare de premier cel mai probabil înainte de săptămâna viitoare.

Președintele a participat, în Finlanda, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice.

El s-a referit la dezbaterile dintre partidele politice privind desemnarea unui nou șef al Guvernului.

‘Aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare (…) Nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se întâmplă în urma desemnării’, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat dacă va face această desemnare înainte de a participa la Adunarea Generală ONU de săptămâna viitoare, el a sugerat că ar prefera această variantă.

Președintele a mărturisit că a avut ‘zeci de discuții cu reprezentanții partidelor’ pe această temă.

Despre o propunere a ministrului interimar de Finanțe, Alexandru Nazare, pentru funcția de premier, el nu a dat un răspuns.

‘Am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor (…), nu vreau să complic și mai mult peisajul anticipând într-un sens sau altul’, a comentat șeful statului.

Nicușor Dan a apreciat că Nazare a fost un ministru de Finanțe bun iar participarea sa la nunta acestuia, în weekend, a reflectat ‘relația bună’ pe care au avut-o profesional.

El a apreciat că ‘dacă este vorba de o majoritate fragilă pentru un Guvern, ea se poate materializa’.

Nicușor Dan a mai afirmat că își dorește consultări oficiale cu partidele, săptămâna aceasta, în urma cărora să facă desemnarea de premier.