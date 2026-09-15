Nicușor Dan: Alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem Guvern

Varianta alegerilor anticipate nu înseamnă formarea unui nou Guvern în scurt timp, ci implică un calendar electoral care s-ar putea încheia inclusiv anul viitor, a subliniat, luni, președintele Nicușor Dan într-un interviu acordat Euronews România.

El a declarat că, în acest moment, nu poate exclude varianta anticipatelor.

‘Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem Guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte, sau puțin după Anul Nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem. Deci, haideți să încercăm să avem o variantă de Guvern care să treacă de votul Parlamentului. Cred că asta își doresc românii (…) Trebuie să alegem varianta (de premier – n.r.) care are cele mai multe șanse să treacă’, a punctat președintele.