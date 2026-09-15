Guvernul american acuză banca rusă VTB că ajută Iranul

Departamentul american de Trezoreriei a acuzat luni marea bancă rusă VTB, aflată deja pe lista neagră a Washingtonului, că ajută Iranul să eludeze sancțiunile americane, relatează AFP.

Potrivit unui comunicat al Trezoreriei americane, gigantul bancar rus derulează operațiuni cu bănci iraniene aflate sub sancțiuni.

VTB însăși este vizată de sancțiuni americane din 2022, ca reacție la invazia Ucrainei de către Rusia.

Trezoreria americană a luat luni o măsură cu impact simbolic, înscriind banca rusă într-o altă categorie de sancțiuni, cea destinată secătuirii resurselor Teheranului.

Trezoreria este însărcinată să conducă componenta economică a ofensivei americane împotriva Iranului, pe care forța militară nu a reușit să îl facă să cedeze până în prezent.

‘Instituțiile financiare străine care au continuat să întrețină relații cu VTB (…) se expun unui risc de sancțiuni și mai ridicat decât înainte și ar trebui să pună capăt imediat acestor relații’, avertizează administrația în comunicat.

Persoanele și companiile care păstrează legături cu o instituție plasată pe lista neagră a Washingtonului se expun așa-numitelor sancțiuni ‘secundare’ care au ca efect tăierea accesului acestora la sistemul financiar american.