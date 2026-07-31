Pentru a rămâne în cursa inteligenței artificiale, Uniunea Europeană lansează o licitație gigant

Uniunea Europeană a lansat joi o licitație masivă pentru a încerca să recupereze decalajul în domeniul inteligenței artificiale, cu scopul de a mobiliza investiții de 30 de miliarde de euro pentru a construi primele sale ‘mega-uzine de AI’, infrastructuri informatice care oferă o putere de calcul masivă, relatează AFP.

Această licitație ‘constituie un pas major în ambiția noastră’ de a face din Europa un ‘continent al AI’, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinta pentru afaceri digitale a Comisiei, care consideră accesul la această enormă capacitate de calcul informatic ca o ‘necesitate strategică’.

Licitația, care va fi cofinanțată de 18 state membre ale UE (între care Franța, Germania, Italia și Spania), își propune să creeze șapte ‘mega-uzine’ de AI și se va încheia în noiembrie.

Este formată din două loturi. Primul va acoperi patru proiecte, fiecare cu o finanțare europeană totală de 500 de milioane de euro. Al doilea va viza dezvoltarea a încă trei mega-uzine, și mai puternice, fiecare dintre ele beneficiind de un miliard de euro din finanțarea UE.

Țările participante vor contribui cu o finanțare comparabilă cu cea a UE. În total, se așteaptă ca licitația să mobilizeze aproximativ 10 miliarde de euro din fonduri publice, suplimentate cu 20 de miliarde de euro din sectorul privat.

Ofertanții câștigători vor fi selectați la începutul anului viitor, construcția urmând să înceapă în primul trimestru al anului 2027, iar punerea în funcțiune inițială, în anul următor.

Aceste mega-uzine trebuie să fie situate în UE și să respecte criteriile de mediu și de suveranitate. Cu toate acestea, Bruxellesul a semnat acorduri cu producătorii americani AMD, Nvidia și Qualcomm pentru aprovizionarea cu procesoare, o abatere de la eforturile de consolidare a suveranității tehnologice a Europei, chiar dacă speră să utilizeze în cele din urmă și cipuri europene.

Puterea lor enormă de calcul (echivalentă cu cel puțin 75.000 de procesoare de înaltă performanță pe proiect în Lotul 1 și 100.000 pentru Lotul 2) va fi apoi pusă la dispoziția companiilor, cercetătorilor, universităților și altor organizații europene. Pentru a demara lucrurile, UE și țările finanțatoare se vor angaja să achiziționeze o parte din această capacitate de procesare.

Franța a salutat anunțul, confirmându-și dorința de a găzdui o mega-uzină de AI pe teritoriul său.

‘Franța s-a angajat, alături de Uniunea Europeană, să comande o capacitate de calcul în valoare de 100 de milioane de euro din proiectul selectat pentru teritoriul său, pentru a satisface nevoile viitoare ale administrațiilor sale publice, inclusiv cele din domeniul cercetării și al sectorului spitalicesc’, a transmis guvernul francez într-un comunicat de presă.

Acest angajament ‘este separat de investițiile pe care statul le face în propria infrastructură de calcul’, a menționat Parisul.

Această inițiativă face parte din strategia Bruxellesului de a transforma Europa, care a rămas mult în urma Statelor Unite și a Chinei, într-unul dintre continentele de top în domeniul inteligenței artificiale, printr-un plan dezvăluit anul trecut care vizează mobilizarea unui total de 200 de miliarde de euro.

În ultimii doi ani, UE a înființat deja 19 ‘uzine’ de inteligență artificială mai mici, aflate în curs de dezvoltare sau în funcțiune. Noua licitație își propune să intensifice acest efort.