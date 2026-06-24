Perspective pozitive pentru România în vederea reluării exporturilor de ovine: Misiune urgentă de audit în țara noastră

Autoritățile române și partenerii europeni au convenit asupra constituirii unui grup de experți care va analiza situația actuală în România, în vederea reluării exporturilor de ovine și carcase de oaie.

Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), transmis marți AGERPRES, decizia a fost agreată în urma unor discuții tehnice purtate luni la Bruxelles, la solicitarea președintelui instituției, Alexandru Bociu, și susținute politic la nivelul Consiliului UE de vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.

‘România face un pas extrem de încurajator în dialogul cu partenerii europeni pentru reluarea exporturilor de oi și carcase de oaie. În cadrul discuțiilor tehnice de la Bruxelles, solicitate direct de președintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu, delegația română a obținut o deschidere promițătoare din partea conducerii DG SANTE (Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei Europene) și semnale încurajatoare de sprijin direct pentru deblocarea piețelor externe. Aceste negocieri esențiale au fost susținute politic și la reuniunea oficială de la Luxemburg, purtate prin implicarea directă a vicepremierului și ministrului interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna’, precizează ANSVSA, în comunicat.

Potrivit sursei citate, în cadrul Consiliului UE, ministrul Tanczos Barna a sprijinit toate demersurile, planurile tehnice și măsurile propuse de ANSVSA pentru salvarea sectorului ovin din țara noastră. Cu acest prilej, au avut loc discuții și cu comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Oliver Varhelyi, în vederea identificării unor soluții pentru deblocarea exporturilor de ovine.

De asemenea, oficialii europeni din cadrul DG SANTE au transmis semnale de deschidere privind deblocarea piețelor externe, în contextul măsurilor aplicate de România pentru gestionarea focarelor de variolă ovină și pestă a micilor rumegătoare (PMR).

‘Rezultatul constructiv obținut la nivel european demonstrează că planul de măsuri prezentat de România și dovezile privind gestionarea focarelor de variolă ovină și a pestei micilor rumegătoare (PMR) de către ANSVSA au fost corecte, riguroase și fundamentate științific’, susțin reprezentanții ANSVSA.

Grupul de experți, format din specialiști europeni și români, urmează să fie constituit în perioada imediat următoare, cu misiunea de a efectua un audit pe teren în România.

‘Acest grup are rolul de a valida o strategie dedicată țării noastre, care să fie benefică pentru România și să permită reluarea exporturilor de ovine în cel mai scurt timp, dar care, în același timp, să protejeze eficient teritoriul UE împotriva riscului de răspândire a bolii în alte exploatații de ovine sau caprine din alte state membre’, se mai arată în comunicat.

Calendarul stabilit prevede constituirea echipei în această săptămână sau săptămâna viitoare, urmată de misiunea de audit în teren și finalizarea unei strategii la începutul lunii iulie, pe baza constatărilor din teren. Ulterior, Comisia va stabili soluțiile finale pentru deblocarea rapidă a exporturilor.

Potrivit ANSVSA, conducerea DG SANTE a oferit asigurări că această comisie își va începe activitatea în cel mai scurt timp posibil.

Autoritățile române susțin că obiectivul comun al ANSVSA și MADR este protejarea fermierilor și menținerea poziției României pe piața exporturilor de ovine.

La finalul săptămânii trecute, președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a susținut că este ‘disproporționată’ decizia Comisiei Europene de a prelungi până la 31 decembrie 2026 interdicția privind exporturile de ovine și caprine din România în țările terțe, afirmând că măsura adoptată de Bruxelles nu reflectă realitatea epidemiologică din teren.

Acesta a anunțat un plan de urgență pentru ridicarea interdicției la exportul de ovine, bazat pe screening național, măsuri stricte de control și o posibilă vaccinare strategică, plan ce urmează să fie prezentat Guvernului și Comisiei Europene. De asemenea, el a propus identificarea urgentă a unor măsuri compensatorii pentru exploatațiile aflate sub restricții.

Comisia Europeană a decis în 18 iunie extinderea interdicției privind exportul de ovine și caprine din România către țările terțe până la 31 decembrie 2026, menținând totodată interdicția deja existentă pentru livrările către statele membre ale UE.

Hotărârea de la Bruxelles a fost luată pe fondul apariției focarelor de variolă ovină și a pestei micilor rumegătoare în județul Mureș. Oficialii europeni consideră că există un risc ridicat de răspândire a ambelor boli, motiv pentru care au fost impuse restricțiile actuale de mișcare și export.