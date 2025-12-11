Peste 1,5 miliarde euro în domeniul energiei și eficienței energetice, la dispoziția companiilor și autorităților locale

Companiile și autoritățile locale vor avea la dispoziție peste 1,5 miliarde euro sub formă de granturi pentru investiți în domeniul energiei și eficienței energetice la începutul anului viitor, în condițiile în care, în România, mai mult de 70.000 MW de noi proiecte fotovoltaice se află în diferite faze de dezvoltare, având contracte de racordare deja semnate.

Potrivit unui comunicat, peste 500 de proiecte ce totalizează mai mult de 1.500 MW energie regenerabilă și peste 2.000 MW de stocare prin baterii are în derulare echipa REI, un grup de companii specializat în atragerea de finanțări nerambursabile, prin fonduri europene și ajutoare de stat.

‘Interesul pentru investiții în parcuri fotovoltaice sau pentru creșterea eficienței energetice în domeniul producției a explodat începând cu anul 2022, odată cu declanșarea crizei energetice venită ca urmare a invaziei Ucrainei de către Rusia. Din 2023, autoritățile au început să pregătească o serie de programe de finanțare menite să stimuleze investițiile în domeniul energiei verzi, iar în ultimii ani am asistat la o creștere fulminantă a aplicațiilor prin schemele de finanțare, dar și a proiectelor realizate în regie proprie. Estimările ne arată că la acest moment peste 70.000 MW de noi proiecte de energie solară au semnate contractele de racordare’, a declarat Roxana Mircea, managing partner REI, citată în comunicat.

Proiectele au fost depuse în perioada 2023-2025 sau se află în pregătire pentru 2026, prin diferite programe de finanțare, puse la dispoziție de autorități, și vizează, cu precădere, investiții în domeniul fotovoltaic – parcuri fotovoltaice sau investiții pentru consum propriu (ex: hale de producție), dar și stocare prin baterii.

Peste 50% din energia produsă în Uniunea Europeană provine din surse regenerabile, arată cele mai recente date analizate de Eurostat. Astfel, în cel de-al doilea trimestru al acestui an, 54% din energia netă generată în UE a provenit din surse regenerabile, o creștere de peste 50% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Creșterea s-a datorat unei evoluții importante a energiei solare, ce a generat un total de peste 120.000 GWh. Luna iunie a acestui an a fost prima din istorie în care energia solară a fost principala sursă de electricitate generată în UE.

Danemarca (94,7%), Letonia (93,4%) și Austria (91,8%) sunt țările din UE cu cea mai mare pondere de regenerabile din totalul energiei generate.

România se află în prima parte a clasamentului, într-o creștere accentuată, ocupând poziția a 11-a, în fața unor țări ca Spania, Italia, Grecia, Polonia, Bulgaria sau Franța.

Statistica Eurostat mai arată că cel mai mare procent de energie generată de surse regenerabile vine din panourile fotovoltaice (36,8%), urmată de eolian (29,5%) și hidro (26%).

‘Avem potențialul de a ajunge chiar printre primele cinci țări la nivel european în producția de energie verde din surse regenerabile. Țara noastră dispune deja de un bazin hidrografic impresionant, iar cu viitoarele investiții prognozate atât în energie solară (est. 70.000 MW) și eolian, orizontul 2030 poate aduce schimbări importante în clasament, iar România să fie un reper pentru Europa. Suntem încrezători că majoritatea proiectelor anunțate se vor materializa și mai mult decât nerăbdători să contribuim din plin la reușitele acestora, prin atragerea de finanțări potrivite fiecărui tip de investiție’, a adăugat Roxana Mircea.

Antreprenorii români și investitorii străini au la dispoziție, în perioada următoare, un număr de șase programe de finanțare, cu alocări totale de peste 1,5 miliarde euro, ce vizează sprijin pentru producție, transporturi, logistică, producție energie sau stații de încărcare.

Fondurile pot fi folosite pentru înlocuirea echipamentelor de producție, a parcului auto, producție de energie, baterii pentru stocarea energiei sau stații de încărcare pentru propriile vehicule electrice dar și pentru public.

