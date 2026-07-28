PNL: PSD încearcă să transforme interesul României într-un instrument de confruntare politică și de blocaj

România nu-și poate permite blocarea investițiilor și fondurilor europene din calculele politice toxice ale PSD, a transmis, luni, Partidul Național Liberal, arătând că respinge acuzațiile PSD și că Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a exercitat atribuțiile cu respectarea Constituției și a legislației în vigoare.

‘Partidul Național Liberal respinge acuzațiile lansate astăzi de PSD și constată, încă o dată, că acest partid încearcă să transforme interesul României într-un instrument de confruntare politică și de blocaj. Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a exercitat atribuțiile cu respectarea Constituției și a legislației în vigoare. Toate actele adoptate au avut un singur obiectiv: protejarea intereselor României, respectarea angajamentelor asumate prin PNRR și evitarea pierderii fondurilor europene’, se arată într-un comunicat remis de PNL.

Liberalii susțin că PSD ‘alege să blocheze în instanță’ măsuri care vizează protejarea investițiilor, dezvoltarea infrastructurii și respectarea obligațiilor europene ale României.

‘Este de aceea cu atât mai cinic că tocmai PSD vorbește astăzi despre respectarea angajamentelor din PNRR, după ce întârzierile acumulate în ultimii ani și lipsa reformelor au pus în pericol miliarde de euro destinate dezvoltării României. În loc să contribuie la deblocarea proiectelor esențiale pentru țară, PSD alege să blocheze în instanță măsuri care vizează protejarea investițiilor, dezvoltarea infrastructurii și respectarea obligațiilor europene ale României. Respectăm dreptul oricărei formațiuni politice de a face apel la justiție, dar constatăm că demersul PSD blochează practic efortul României de atragere a fondurilor europene. PSD tratează cu o rea-credință evidentă măsurile luate de Guvernul Bolojan în interesul țării’, afirmă liberalii.

PNL a mai transmis că ‘România are nevoie de responsabilitate, nu de blocaje’.

‘România are nevoie de performanță, nu de procese politice. România are nevoie de investiții și de absorbția fondurilor europene, nu de acțiuni care riscă să întârzie proiecte strategice pentru dezvoltarea țării’, subliniază liberalii.

PSD a contestat, luni, mai multe hotărâri de guvern pe care le consideră neconstituționale, în condițiile în care Executivul condus de premierul interimar Ilie Bolojan are un mandat limitat în privința inițierii de acte normative.

‘PSD somează guvernul demis Bolojan să respecte Constituția și inițiază procedurile legale împotriva abuzurilor de ordin legislativ pe care acesta le-a comis. PSD a avut și are întreaga disponibilitate de a susține măsurile necesare pentru îndeplinirea angajamentelor din PNRR și absorbția fondurilor europene, așa cum a demonstrat, inclusiv în actuala sesiune extraordinară a Parlamentului. Este responsabilitatea oricărui Guvern să îndeplinească obiectivele strategice ale României cu respectarea Constituției și a legii, nu prin încălcarea lor. De aceea, Partidul Social Democrat a luat astăzi măsuri juridice ferme și fără precedent împotriva guvernului Bolojan, care, deși demis, continuă să acționeze ca și cum ar deține un mandat deplin, încălcând flagrant atât Constituția României, cât și limitările impuse de lege. Este prima etapă a unui proces de denunțare în fața tuturor autorităților competente a abuzurilor sistematice ale unui guvern al cărui mandat a încetat, iar interimatul miniștrilor săi a depășit termenul constituțional de 45 de zile’, se arată într-un comunicat de presă remis de PSD.