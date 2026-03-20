Portugalia aprobă plafonarea preţurilor la energie electrică în caz de criză energetică

Guvernul Portugaliei a aprobat joi un proiect de lege care îi permite să plafoneze temporar preţurile la energie electrică pentru gospodării şi majoritatea companiilor, în eventualitatea unei crize energetice, în contextul tensiunilor globale generate de războiul dintre SUA, Israel şi Iran, transmite Reuters.

Autorităţile au precizat că, în prezent, piaţa angro iberică de electricitate (MIBEL) se situează mult sub nivelul care ar declanşa aplicarea măsurii, preţul fiind de aproximativ 37,6 euro/MWh.

Mecanismul de protecţie pentru consumatori ar urma să fie activat dacă preţurile la energie pentru consumatori cresc cu peste 70% sau depăşesc de 2,5 ori media ultimilor cinci ani, adică peste pragul de 180 euro/MWh.

În cazul atingerii acestui nivel, guvernul ar declara oficial o criză energetică şi ar putea interveni pentru a sprijini populaţia şi majoritatea companiilor, cu excepţia marilor corporaţii. Măsurile ar include limitarea preţurilor sau chiar stabilirea unor tarife sub costul de producţie.

Costurile iniţiale ale acestor intervenţii ar urma să fie suportate de stat şi recuperate ulterior, fără ca autorităţile să detalieze mecanismul exact.

Plafonarea ar fi însoţită de măsuri de eficienţă energetică: gospodăriile ar trebui să reducă consumul la 80% din nivelul anului anterior, iar companiile la 70%.

Decizia vine pe fondul creşterii îngrijorărilor globale privind costurile energiei, după ce atacurile Iranului asupra unor facilităţi energetice din Qatar, Arabia Saudită şi Kuweit au dus la creşterea preţului petrolului Brent cu peste 3%, până la 110,83 dolari pe baril, iar preţurile gazelor din Europa au atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Totuşi, Portugalia este mai puţin dependentă de gazele naturale comparativ cu alte state europene. Aproximativ 79% din energia electrică consumată în primele două luni ale anului a provenit din surse regenerabile, conform datelor oficiale, ceea ce ar putea limita impactul crizei energetice asupra economiei.