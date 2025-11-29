Portugalia solicită împrumuturi UE de 6,73 miliarde de dolari pentru întărirea apărării

Portugalia a depus o cerere pentru împrumuturi în valoare de 5,8 miliarde de euro, cu dobândă redusă, prin noul program european de apărare SAFE, a anunţat vineri ministrul Cabinetului, Antonio Leitao Amaro, citat de Reuters.

SAFE, program al Uniunii Europene în valoare de 150 miliarde de euro, urmăreşte consolidarea capacităţilor de apărare, acoperirea golurilor critice şi achiziţia de echipamente într-un context marcat de riscuri crescute din partea Rusiei. Iniţiativa oferă împrumuturi pe termen extrem de lung, de până la 45 de ani, cu o perioadă de graţie de 10 ani.

”Este un efort foarte important pentru a consolida forţele noastre armate… astfel încât să poată apăra teritoriul, spaţiul nostru maritim şi Europa în ansamblu”, a declarat Leitao Amaro.

Oficialul nu a precizat ce tip de echipamente are în vedere guvernul portughez, dar a subliniat că obiectivul este de ”a întări industria portugheză”.

Planurile de cheltuieli ale statelor membre care aplică pentru finanţare SAFE vor fi evaluate de Comisia Europeană, care estimează primele aprobări de plăţi pentru începutul anului 2026.

Executivul european încurajează ţările UE să identifice nevoile esenţiale de apărare şi să lanseze proiecte majore comune la nivel european, subliniind că echipamentele ar trebui, pe cât posibil, achiziţionate din interiorul blocului.