Premierul – întrevedere cu comisarul european Dan Jorgensen; discuțiile au vizat provocările din domeniul energiei și al locuințelor

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut luni, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Dan Jorgensen, comisarul european pentru energie și locuințe, în cadrul căreia discuțiile au vizat principalele provocări din domeniul energiei și al locuințelor, precum și modalități de consolidare a cooperării României cu Comisia Europeană în aceste sectoare.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul a arătat că, deși România a investit în ultimii ani în energie regenerabilă și în reabilitarea termică a clădirilor, aceste proiecte au fost derulate fragmentat, fără o coordonare la nivel național.

Un alt subiect abordat s-a referit la investițiile în capacități de stocare a energiei și la extinderea interconectivității regionale, pentru o mai bună stabilitate a sistemului energetic.

‘Pentru a echilibra producția și consumul, România trebuie să investească în stocare și în conectarea rețelelor energetice cu Vestul Europei. Aceste proiecte vor reduce costurile și vor crește siguranța energetică’, a declarat premierul, citat în comunicat.

Totodată, prim-ministrul a mulțumit Comisiei Europene pentru sprijinul acordat în prelungirea termenului de funcționare a centralelor pe cărbune, măsură care contribuie la menținerea stabilității în perioada de tranziție către surse curate.

De asemenea, a arătat interesul României pentru dezvoltarea energiei nucleare, prin retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă și investiții în noile capacități planificate în zona Mării Negre.

Având în vedere responsabilitățile comisarului și în domeniul locuințelor, a fost discutată posibilitatea extinderii programelor europene de sprijin pentru reabilitarea blocurilor vechi, în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și a confortului locativ, precizează sursa citată.

La rândul său, comisarul european Dan Jorgensen a salutat inițiativele României, subliniind importanța cooperării regionale și a investițiilor în infrastructura energetică pentru a elimina dependența de gazul rusesc.

În context, acesta a reiterat sprijinul Comisiei Europene pentru proiectele care contribuie la creșterea nivelului de trai al cetățenilor europeni: ‘Indiferent dacă vorbim de energie sau locuințe, obiectivul nostru comun este să oferim soluții reale care ridică standardul de viață al oamenilor.’

La întrevederea de la Palatul Victoria, din partea Guvernului, alături de premier, au mai participat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, și secretarul de stat în Cancelaria prim-ministrului, Dragoș Hotea.