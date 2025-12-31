Președintele CNAS: Ne îndeplinim toate promisiunile de eficientizare a sistemului de asigurări sociale de sănătate

Încă două dintre măsurile pe care CNAS le-a promis în vara acestui an au fost transpuse în legislație, a informat marți președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan.

”Ne îndeplinim toate promisiunile de eficientizare a sistemului de asigurări sociale de sănătate: pentru medicii de familie, am negociat și agreat noile valori ale punctului pe serviciu (10,3 lei) și per capita (8,2 lei), începând cu 1 ianuarie 2026 – ÎNDEPLINIT!; pentru medicii din ambulatoriul de specialitate: am negociat și agreat că vor avea dreptul să își împartă norma de lucru în două contracte cu CAS – ÎNDEPLINIT! Așadar, încă două din măsurile pe care CNAS le-a promis în vara acestui an au fost transpuse în legislație”, a spus acesta, potrivit unui comunicat postat pe site-ul CNAS.

Președintele CNAS a transmis un mesaj la final de an.

”Ne ținem în continuare de plan și, cu ajutorul Ministerului Sănătății, Ministerului Finanțelor și al Guvernului României, vom continua să muncim pentru îndeplinirea tuturor măsurilor de eficientizare a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. Apreciez în mod special aportul Colegiului Medicilor din România, asociațiilor profesionale ale medicilor de familie și ale medicilor din ambulatoriul de specialitate, atitudinea și profesionalismul cu care au decurs negocierile și consultările, precum și sarcinile asumate în cadrul eforturilor comune de redefinire a unor mecanisme extrem de importante pentru funcționarea sistemului sanitar românesc și pentru vindecarea relației medic-pacient. Încheiem un an care nu ne aparține decât prin ceea ce am înțeles din el: prin greșelile care ne-au șlefuit, prin tăcerile care ne-au maturizat și prin alegerile consecvente care ne-au definit. Să păstrăm această convingere și mai departe, știind că adevărata încredere se construiește cu sănătate, răbdare și respect față de noi înșine!’, a fost mesajul lui Horațiu-Remus Moldovan.