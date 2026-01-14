Producția de carne a crescut la porcine și la păsări și a scăzut la bovine, ovine și caprine, în noiembrie 2025, față de 2024

Producția de carne a României a crescut în noiembrie 2025 la porcine și la păsări, iar la bovine, ovine și caprine a scăzut, în comparație cu aceeași lună din 2024, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS).

De asemenea, în luna noiembrie 2025, față de luna precedentă, numărul sacrificărilor și greutatea în carcasă au crescut la porcine, iar la bovine, la ovine și caprine și la păsări au scăzut.

Astfel, în noiembrie, au fost sacrificați 337.000 de porci, în creștere comparativ cu octombrie 2025, când au fost sacrificate 333.000 de animale. În aceeași perioadă a anului 2024, numărul de sacrificări a fost de 312.000 de porci.

Producția de carne de porc a totalizat 31.189 tone în noiembrie 2025, în creștere față de octombrie 2025, când s-au înregistrat 30.231 tone dar și față de luna similară a anului precedent, când s-au înregistrat 28.434 tone.

Potrivit INS, în noiembrie 2025, au fost sacrificate 241.000 de oi și capre, mai puține decât în octombrie, când s-au înregistrat 316.000 de animale sacrificate. În noiembrie 2024, numărul ovinelor și caprinelor sacrificate a totalizat 313.000 de capete.

La ovine și caprine, greutatea în carcasă a înregistrat o scădere în noiembrie 2025 atât față de luna anterioară, cât și raportat la noiembrie 2024. Astfel, producția de carne de ovine și caprine a fost de 3.554 tone în noiembrie 2025, în timp ce în octombrie 2025 greutatea în carcasă a fost de 4.578 tone, iar în noiembrie 2024 a fost de 4.557 tone.

La carnea de pasăre, producția – 52.592 tone – a scăzut în noiembrie 2025 raportat la luna anterioară (56.453 tone) și a crescut comparativ cu luna similară din 2024, când a fost de 45.382 tone.

Datele statistice arată că în noiembrie 2025 au fost sacrificate 31,255 milioane de păsări, în scădere față de luna anterioară (33,685 milioane capete) și în creștere comparativ cu noiembrie 2024 (26,585 milioane de capete).

În ceea ce privește producția de carne de bovine, aceasta a totalizat în luna noiembrie a anului trecut 6.237 tone, în scădere atât față de octombrie 2025, când a fost înregistrată o producție de 6.540 tone carcasă, cât și față de noiembrie 2024, când s-au consemnat 6.639 tone carcasă.

În perioada analizată, numărul bovinelor sacrificate a ajuns la 38.000 de capete, în scădere față de cele 40.000 de capete înregistrate în octombrie 2025 și față de noiembrie 2024, când au fost sacrificate 41.000 de capete.

Datele pentru unitățile industriale specializate (abatoare) s-au obținut prin cercetări statistice exhaustive, efectuate de Institutul Național de Statistică, iar pentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică, de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Datele se referă la sacrificările exclusiv pentru consum.