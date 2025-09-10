Actualitate

Producția de carne, în creștere în iulie la bovine și la păsări și în scădere la porcine și la ovine și caprine față de luna precedentă

Producția de carne a României a crescut în iulie 2025 la bovine și la păsări și a scăzut la porcine și la ovine și caprine în comparație cu luna precedentă, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS).

Raportat la iulie 2024, producția de carne a urcat la bovine, la porcine și la păsări, însă a scăzut la ovine și caprine.

Producția de carne de bovine a totalizat în luna iulie a acestui an 6.801 tone, în creștere cu 2,16% față de iunie, când a fost înregistrată o producție de 6.657 tone carcasă. Față de iulie 2024, când s-au consemnat 6.626 tone carcasă, a fost un plus de 2,64%.

În perioada analizată, numărul bovinelor sacrificate a ajuns la 41.000 de capete, în creștere cu 2,5% față de 40.000 de capete înregistrate în iunie 2025. Raportat la iulie 2024, numărul sacrificărilor a scăzut tot cu 2,44%, numărul sacrificărilor fiind de 40.000.

La carnea de pasăre, producția a crescut în iulie 2025 atât raportat la luna anterioară, cu 23,22%, dar și comparativ cu iulie 2024, cu 32,45%.

Datele statistice arată că în iulie 2025 au fost sacrificate 38,952 milioane de păsări, în creștere cu 25,44% față de luna anterioară (31,052 milioane capete) și cu 31% comparativ cu iulie 2024 (29,743 milioane capete).

În ceea ce privește producția de carne de porc, aceasta a totalizat 25.783 tone în iulie 2025, în scădere cu 3,44% față de iunie 2025, dar în creștere cu 1,54% față de luna similară din 2024.

În iulie 2025, au fost sacrificați 298.000 de porci, în scădere cu aproape 1% comparativ cu luna precedentă, când au fost sacrificate 301.000 de animale. Față de aceeași perioadă a anului 2024, numărul de sacrificări a fost mai mare cu 1,36% (de la 294.000 de capete).

La ovine și caprine, greutatea în carcasă a înregistrat o scădere în iulie 2025 față de luna anterioară, cât și raportat la iulie 2024. Astfel, producția de carne de ovine și caprine a fost de 3.544 tone în iulie, cu 14,11% mai mică față de cea din iunie, când s-au înregistrat 4.126 tone. Raportat la iunie 2024, producția a coborât cu aproape 21%.

Potrivit INS, în iulie 2025, au fost sacrificate 242.000 de oi și capre, mai puține decât în iunie, când s-au înregistrat 305.000 de animale sacrificate. În iulie 2024, numărul ovinelor și caprinelor sacrificate a totalizat 322.000 de capete.

