Producția de carne și sacrificările de porci, ovine, caprine și păsări au crescut în martie 2026; la bovine au scăzut

Numărul sacrificărilor și producția de carne au crescut în luna martie 2026 la porcine, la ovine și caprine și la păsări, iar la bovine au scăzut, atât față de luna februarie 2026, cât și față de luna martie 2025, potrivit datelor provizorii publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

Astfel, în martie 2026, numărul bovinelor sacrificate a scăzut față de martie 2025 de la 39.000 la 37.000 de capete, iar greutatea în carcasă s-a redus de la 6.277 la 6.150 tone.

La specia porcine, în martie 2026 s-au sacrificat mai multe animale comparativ cu aceeași lună a anului trecut (330.000 față de 298.000 de capete), iar greutatea în carcasă s-a mărit, de la 27.972 la 30.844 de tone.

În ceea ce privește sacrificarea ovinelor și caprinelor, datele INS arată în martie 2026 o creștere față de aceeași lună a anului trecut, de la 221.000 la 395.000 de capete, și greutatea în carcasă fiind mai mare (4.250 de tone față de 2.825 de tone).

Potrivit statisticii oficiale, sacrificările la păsări au crescut în martie 2026 față de aceeași lună din 2025, de la 24,692 la 33,854 milioane de capete, iar greutatea în carcasă a urcat de la 41.086 la 54.885 de tone.

Greutatea medie în carcasă consemnată în martie 2026 a fost de 166,2 kilograme la bovine, 93,6 kilograme la porcine, 10,8 kilograme la ovine/caprine și 1,6 kilograme la păsări.

În luna martie 2026, față de luna februarie 2026, numărul sacrificărilor și greutatea în carcasă au crescut la porcine (330.000 față de 289.000 de capete și 30.884 față de 27.490 tone), la ovine și caprine (395.000 față de 108.000 de capete și 4.250 față de 1.641 de tone) și la păsări (33,854 milioane față de 31,216 milioane de capete și 54.885 față de 51.055 de tone).

În același interval de timp, numărul sacrificărilor și greutatea în carcasă au scăzut la bovine (37.000 față de 38.000 de capete și 6.150 față de 6.277 de tone).

Datele se referă la sacrificările exclusiv pentru consum.

INS precizează că greutatea medie în carcasă reprezintă raportul dintre greutatea în carcasă totală și numărul de animale sau păsări sacrificate.