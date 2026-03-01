Producția de energie fotovoltaică a Chinei a depășit, pentru prima dată, producția de energie eoliană

Producția de energie fotovoltaică a Chinei a fost mai mare anul trecut, pentru prima dată, decât producția de energie eoliană, pe măsură ce boom-ul panourilor ieftine continuă să modifice rețeaua electrică și traiectoria climatică a Chinei, transmite Bloomberg.

Datele publicate sâmbătă de Institutul Național de Statistică arată că, în 2025, China a produs 1,17 milioane de gigawați-oră de electricitate în instalații fotovoltaice, în creștere cu 40% față de anul precedent. Este vorba de o producție mai mare decât cea a turbinelor eoliene, care a crescut cu 13%, până la 1,13 milioane de gigawați-oră.

Creșterea rapidă a surselor regenerabile de energie a ajutat China să își acopere consumul tot mai mare de electricitate anul trecut, fără a fi nevoie să ardă mai mult cărbune în termocentrale, în cazul cărora producția de electricitate a scăzut cu 0,7%.

Cu toate acestea, cărbunele rămâne sursa principală de energie a Chinei, iar ponderea acestui combustibil fosil în mixul energetic a scăzut doar ușor în 2025, până la 51,4%. Consumul total de cărbune al Chinei fost cu 0,1% mai mare, cel mai probabil motiv fiind utilizarea acestui combustibil în sectorul în creștere al transformării cărbunelui în produse chimice.

Per total, China a produs anul trecut mai multă electricitate folosind panourile fotovoltaice decât întreaga rețea energetică a Japoniei, iar panourile fotovoltaice reprezintă acum 11% din capacitatea totală de generare a țării, comparativ cu mai puțin de 1% în urmă cu un deceniu. Acesta este rezultatul lanțului uriaș de aprovizionare dezvoltat de companiile chineze și al versatilității tehnologiei, care este rapid de implementat în diverse locații, de la mari parcuri în deșert până pe acoperișurile caselor din micile sate.

Totuși, ascensiunea energiei fotovoltaice în China nu este una lipsită de complicații. Majoritatea producătorilor de echipamente fotovoltaice se confruntă cu pierderi din cauza supracapacității și a prețurilor scăzute, în timp ce afluxul unei mari cantități de electricitate în timpul zilei înseamnă că sunt necesare investiții majore în linii electrice și instalații de stocare a energiei pentru a se asigura că electricitatea nu se irosește.