Protocol de colaborare pentru dezvoltarea sectorului agricol dintre România și Moldova

Forumul APPR și Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe din Republica Moldova (Moldova Fruct) au semnat un protocol de colaborare pentru dezvoltarea sectorului agricol dintre cele două țări.

Potrivit unui comunicat al Forumului APPR, remis marți AGERPRES, parteneriatul marchează deschiderea unui nou capitol în cooperarea profesională dintre cele două organizații și urmărește consolidarea relațiilor dintre fermierii și procesatorii din România și Republica Moldova.

Prin acest protocol, cele două organizații își propun: să faciliteze schimbul de informații, experiență și bune practici din agricultură; să promoveze inovația, cercetarea și digitalizarea în fermele și unitățile de procesare; să sprijine dezvoltarea educației agricole și formării profesionale; să intensifice dialogul instituțional pe teme de politică agricolă și de mediu; să dezvolte proiecte și inițiative comune la nivel european și internațional.

Semnarea protocolului a avut loc la Chișinău, în data de 27 noiembrie, în prezența reprezentanților sectorului horticol din Republica Moldova, participanți la conferința ‘Businessul Fructelor’, un eveniment de referință pentru industria fructelor, precum și a unei delegații de fermieri membri ai Forumului APPR.

Acordul oferă un cadru structurat de colaborare care va sprijini implementarea unor proiecte dedicate fermierilor, procesatorilor și exportatorilor din cele două țări.

Moldova Fruct reprezintă peste 290 de întreprinderi moderne care activează în domeniul agricol, inclusiv producători, procesatori, exportatori de fructe și prestatori de servicii din sectorul horticol. Un obiectiv esențial al organizației este diversificarea piețelor pentru fructele de înaltă calitate din Republica Moldova: mere, prune, cireșe, caise, struguri de masă, precum și diverse produse procesate.

Asociația oferă membrilor săi susținere și asistență în activități de advocacy, instruiri specializate, transfer tehnologic și promovarea produselor pentru export. De asemenea, Moldova Fruct reprezintă sectorul horticol moldovenesc în cadrul celor mai importante expoziții internaționale, precum Fruit Logistica (Germania), World of Perishables (Emiratele Arabe Unite) și multe altele.

Organizația derulează misiuni internaționale ale cumpărătorilor, facilitează întâlniri de afaceri și oferă asistență pentru dezvoltarea unor relații comerciale stabile, durabile și reciproc avantajoase.

Protocolul semnat la Chișinău consolidează cooperarea regională în agricultură și deschide oportunități noi pentru modernizare și acces la piețe. Cele două organizații își reafirmă angajamentul de a colabora activ pentru a crea un mediu favorabil inovației, investițiilor și schimbului profesional între România și Republica Moldova.

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR) este o structură profesională federativă, formată din producători agricoli și reprezentanți ai lanțului profesional agricol din România, înființată în anul 2012.

Forumul APPR este vocea activă a fermierilor și procesatorilor din agricultură, membră a CEPM și a platformei europene Farm Europe – activă în reprezentarea intereselor legitime ale filierelor agricole europene. FAPPR furnizează asistență tehnică, economică și legislativă pentru membrii și organizațiile profesionale ale fermierilor din România afiliate.