Rogobete: Primele specialități medicale ‘privilegiate’ care beneficiază de inteligența artificială sunt imagistica și laboratoarele

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timișoara, cu privire la strategia națională privind implementarea inteligenței artificiale (IA) în sistemul de sănătate, că primele specialități ‘privilegiate’ care beneficiază de aceasta sunt imagistica, laboratoarele, fiind avantajați și producătorii unor echipamente medicale.

‘Discutăm, în special, despre produse medicale încadrate ca echipamente medicale. Practic, sunt verificate și certificate ca echipament medical și rulează prin module de inteligență artificială. Vă dau câteva exemple care se folosesc deja în toată lumea. Discutăm despre sisteme care ajută medicul radiolog, de exemplu, pentru interpretarea rezultatelor de imagistică, radiologie, computer tomograf și așa mai departe, respectiv în zona de laborator, histochimie, anatomopatologie și lista poate continua. Nu putem discuta în momentul de față despre o reglementare foarte clară, pentru că ea nu există nici la nivel european, cu privire la utilizarea inteligenței artificiale în domeniul sănătății, însă există, așa cum am spus, multe echipamente medicale și soluții digitale certificate ca echipament medical care utilizează sisteme de inteligență artificială’, a arătat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a făcut declarația în deschiderea unei dezbateri pe tema reformei sistemului de sănătate în contextul impactului IA, care se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri Timișoara.

El a subliniat că beneficiile folosirii IA în sănătate sunt evidente și au fost demonstrate în ultimii ani de când aceste sisteme sunt utilizate.

‘Vorbim de o rapiditate a interpretării în primul rând, dar și de o acuratețe mai crescută, pentru că aceste sisteme pot identifica și pot detecta anumite modificări, anatomopatologice, de exemplu, care în mod normal nu se văd cu ochiul liber sau se văd foarte greu. Este greu de estimat cât de mult sau de puțin este utilizată. În majoritatea spitalelor clinice, a spitalelor universitare, sunt utilizate astfel de sisteme care vin să ajute interpretarea în zona de radiologie și imagistică medicală’, a explicat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a mai punctat că spitalele sunt libere să achiziționeze astfel de echipamente și că în momentul de față Ministerul Sănătății nu are în vedere să deruleze licitații centralizate pentru astfel de sisteme și de echipamente.

Evenimentul de la Timișoara este organizat de Asociația Femeilor Antreprenor din România (AFAR), în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș.

La conferință participă specialiști din domeniul sănătății și membri ai Asociației Pacienților care vor aborda impactul inteligenței artificiale asupra reformei sistemului de sănătate, cu accent pe creșterea eficienței, calității serviciilor medicale și orientarea acestora către nevoile pacientului.

Moderatorul evenimentului este Maria Grapini, europarlamentar și președinte fondator AFAR.