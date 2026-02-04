România, locul 5 ca opțiune de vacanță pentru turiștii români

România se află pe locul 5 ca opțiune de vacanță pentru turiștii români, după Bulgaria, Grecia, Turcia și alte destinații europene, cazarea bună la un preț corect fiind principalul criteriu pentru o vacanță frumoasă, relevă un studiu de specialitate, dat miercuri publicității.

Potrivit acestuia, 40% dintre turiștii români pot să cheltuiască între 350 și 500 de euro pe săptămână de persoană pentru vacanța principală din 2026, iar 32% între 500 și 1.000 de euro, 17% ar plăti mai puțin de 350 de euro de persoană, 10% ar fi dispuși să plătească între 1.000 și 1.500 de euro, iar 2% ar plăti peste 1.500 de euro.

Studiul realizat de platforma de turism Travel Planner relevă că 58% dintre respondenți ar prefera servicii all-inclusive pentru vacanță, 46% ultra all-inclusive, 22% demipensiune, 15% cazare cu mic-dejun, iar 6% fără masă inclusă.

Aproximativ 91% dintre respondenți spun că au încredere că vor merge în vacanță anul acesta. Cei care nu vor merge în vacanță cred că nu vor pleca din cauza lipsei banilor (53%), a lipsei de timp (17,7%) pentru că au alte priorități (17,5%) sau din alte motive (11,3%), la care se adaugă problemele de sănătate.

În jur de 54% dintre români și-ar dori să stea 6-7 zile în vacanță, 18% ar sta 9-10 zile, 14% ar sta 4-5 zile, iar 14,1% ar merge peste zece zile în vacanță.

Datele Travel Planner arată că 39% dintre respondenți plănuiesc să aibă două vacanțe a câte o săptămână anul acesta; aproximativ 37% au de gând să plece într-o singură vacanță de o săptămână; 12% dintre respondenți plănuiesc să plece în mai mult de două vacanțe a câte o săptămână. De asemenea, 7,2% cred că durata vacanței va fi mai scurtă de o săptămână, iar 4% dintre respondenți nu știu în câte vacanțe vor pleca și cât vor dura acestea.

În privința destinației, 52% dintre respondenți ar alege Bulgaria pentru vacanța principală din acesta an, 18% ar merge în Grecia, 10,5% într-o altă țară europeană, 10,1% ar merge în Turcia, în timp ce doar 5,3% ar alege România pentru concediu. Alți 3,7% ar pleca în afara Europei.

Întrebați ce i-ar face să considere vacanța ca fiind frumoasă, poate chiar perfectă, 70% dintre participanții la studiu au amintit despre condițiile bune de cazare la un preț corect, 49% despre relaxare și a reuși să uite de grijile de acasă și de la birou, 44% despre faptul că pot petrece timp de calitate cu cei dragi, iar pentru 37% dintre români sunt importante locurile pe care le pot vizita și informațiile pe care le pot afla în vacanță.

Totodată, 70% dintre respondenți spun că apariția unei probleme legate de cazare ar fi principalul factor care ar strica vacanța. Pe locurile următoare se află îmbolnăvirea unui membru al familiei (58%), probleme legate de transport (31%), neînțelegerile între membrii familiei sau cu grupul de prieteni (15%) și necesitatea de a lucra pentru serviciu (10%).

În jur de 68% dintre respondenți vor să călătorească cu mașina personală, 27% aleg avionul, 4% folosesc autocarul, iar 1,2% preferă trenul.

În privința rezervărilor, peste 60% dintre respondenți își cumpără vacanțele în perioada de early booking (39% dintre români își rezervă vacanța cu aproximativ 6 luni înainte, iar 22% rezervă cu 9 luni înainte), 20% fac rezervări cu 3-4 luni înainte, 11% cu 2 luni înainte, iar 7,8% aleg vacanțele cu doar câteva zile înainte (last minute).

Principalele motive pentru care turiștii aleg pachetele early booking sunt prețurile mai mici (65%), faptul că pot profita de anumite avantaje sau bonusuri (plata în rate, upgrade), confortul că vacanța a fost deja planificată (35%) și posibilitatea de a alege dintre cele mai bune opțiuni de cazare și destinații (25%).

Pentru perioada de early booking, Travel Planner a lansat servicii precum rezervare cu 50 de euro avans, plata în rate, posibilitatea de anulare cu maximum șapte zile înainte de începutul vacanței și protecție dacă se îmbolnăvesc copiii prin utilizarea unui voucher pentru zilele de cazare neefectuate.

‘Studiul ne arată că românii își doresc să meargă în vacanță și vor face acest lucru, dar vor fi foarte atenți la prețurile pe care le plătesc pentru serviciile oferite. De asemenea, observăm că proximitatea, accesibilitatea și costurile predictibile sunt factorii decisivi în alegerea destinației de vacantă. O altă tendință pe care o vedem este maturizarea comportamentului de rezervare. Peste 60% dintre respondenți spun că aleg oferte de early booking, ceea ce indică o nevoie crescută de siguranță și control al costurilor’, a afirmat Sebastian Constantinescu, fondator și director general al Travel Planner, citat în comunicat.

Studiul s-a desfășurat online în perioada 21-28 ianuarie 2026, iar pentru acesta au răspuns 699 de persoane, femei și bărbați, cu vârsta peste 18 ani. Cercetarea analizează preferințele privind durata vacanțelor, bugetele alocate, destinațiile și serviciile alese, modul de rezervare și caracteristicile unei vacanțe reușite.

Travel Planner este o platformă de turism fondată în 2007 de Sebastian Constantinescu, ce oferă vacanțe în Bulgaria, Grecia și Turcia.