USR: PSD, AUR şi SOS blochează, până la 31 decembrie 2027, vânzarea de pachete minoritare de acţiuni la companiile de stat

Proiectul de lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică a fost votat, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional, cu 178 de voturi pentru, 103 voturi împotrivă şi 8 abţineri. USR transmite că legea prin care PSD, AUR şi SOS blochează, până la 31 decembrie 2027, vânzarea de pachete minoritare de acţiuni la companiile de stat este o lege împotriva intereselor României şi, cel mai probabil, una neconstituţională.

USR arată că tot ce face legea votată astăzi de PSD şi AUR este să protejeze sinecurile înşurubate de ani mulţi în funcţii.

”Legea votată de PSD, AUR şi SOS ne duce înapoi în anii ‘90, când PSD din vremea aceea şi fostul preşedinte Ion Iliescu ne spuneau «nu ne vindem ţara», dar politicienii de atunci au vândut ţara în propriul beneficiu, în loc să se facă privatizări corecte şi la momentul potrivit. Acum, sub acelaşi slogan, se opun transparentizării activităţii companiilor de stat şi, astfel, vor să-şi conserve monopolul pe care îl au şi să-i menţină în funcţii pe cei care căpuşează societăţile de stat şi împiedică dezvoltarea României. Legea este una anti-naţională, exclusiv pentru sinecurile lor, iar PSD şi AUR s-au aliat, încă o dată, pentru a terfeli interesul naţional”, a declarat deputatul USR Alexandru Dimitriu, membru în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor.

Potrivit USR, vulnerabilităţile legii iniţiate de PSD au fost sesizate şi de Consiliul Economic şi Social, care a emis un aviz negativ:

– instituie o interdicţie generală şi nediferenţiată asupra înstrăinării participaţiilor statului, fără a ţine cont de specificul economic al companiilor şi de necesitatea unei administrări eficiente a acestora;

– suspendă unilateral şi cu efect imediat toate operaţiunile de privatizare în curs, inclusiv cele pentru care transferul dreptului de proprietate nu a avut loc încă, dar angajamentele contractuale au fost asumate, ceea ce poate angaja răspunderea patrimonială a statului român;

– confundă deliberat listarea la bursă cu „vânzarea ţării” şi blochează un instrument consacrat de disciplină corporativă;

– intră în coliziune cu Legea 48/2025 privind aprobarea Politicii publice de proprietate privată a statului şi cu jaloanele PNRR asumate de România;

– loveşte grav piaţa de capital românească şi rolul instrumental al acesteia pentru finanţarea IMM-urilor;

– transmite „un semnal devastator privind predictibilitatea şi credibilitatea României ca destinaţie de investiţii”.

„De peste 30 de ani auzim placa «nu ne vindem ţara». Întâi, am auzit-o la PRM, astăzi, o auzim la PSD care, sub conducerea Olguţei Vasilescu, este un PRM metamorfozat. Ei vor doar să ţină România în loc, subdezvoltată şi sub controlul politicienilor. A scoate un pachet minoritar de acţiuni pe bursă înseamnă transparenţă şi posibilitatea ca românii să cumpere acţiuni la companiile de stat, aşa cum au făcut-o deja unii dintre politicienii PSD şi AUR. Înseamnă şi atragerea de bani privaţi pentru investiţii, în loc ca respectivele societăţi să cerşească bani de la buget. Dacă spun că vor să protejeze companiile de stat ar trebui să le lase să se capitalizeze şi să fie transparente, nu să le ţină captive”, a afirmat deputatul USR Cezar Drăgoescu, membru în Comisia pentru buget a Camerei Deputaţilor.

USR mai menţionează că legea ridică serioase semne de întrebare şi în ceea ce priveşte constituţionalitatea, în condiţiile în care este vorba de o imixtiune a Parlamentului în atribuţiile Guvernului şi se instituie o interdicţie de vânzare pe bunuri care sunt proprietate privată a statului.

”În 2023, când era premier Marcel Ciolacu şi s-a făcut listarea Hidroelectrica, era un succes. Acum, PSD ţipă „trădare”, doar pentru că a făcut alianţă cu AUR şi vrea voturile AUR”, mai arată USR.