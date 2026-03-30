România se menține pe locul 45 în clasamentul mondial privind calitatea vieții și bunăstarea socială

România se menține pe locul 45 în clasamentul mondial privind Indicele de Progres Social, care evaluează calitatea vieții și bunăstarea socială în 171 de țări, efectuat de organizația nonprofit Social Progress Imperative cu sprijinul Deloitte.

Potrivit cercetării, scorul general al României a fost 74,49 din 100, similar cu cel din 2024 (74,61), rezultat care, deși este sub restul statelor UE, ne menține în rândul statelor din a doua categorie, în care am intrat în 2022.

Cel mai recent raport arată că stagnarea progresului social este un fenomen global, care afectează aproape fiecare regiune a lumii, iar circa o treime dintre țările analizate au înregistrat scăderi în ultimul an.

Țara noastră își îmbunătățește poziția în clasamentul mondial la categoria nevoilor de bază – locul 45, față de 49 în 2024 -, rămâne pe locul 45 la capitolul oportunități și scade ușor la categoria bunăstare – locul 63, față de 61 anterior. Analizând indicatorii cuprinși sub aceste trei capitole, România a obținut cele mai bune rezultate la nutriție și îngrijiri medicale (locul 36 mondial, față de 41 în anul anterior) și locuințe (locul 36, față de 43). Îmbunătățiri s-au înregistrat și la apă și salubritate (locul 58, față de 72).

În schimb, cele mai mici scoruri au fost înregistrate la sănătate și educație de bază (locul 86 la ambele categorii), capitole care arată un decalaj al României față de state cu PIB/capita similar (peer countries), între care Ungaria, Croația, Polonia sau Grecia, potrivit raportului.

Evoluția PIB și cea a Indicelui de Progres Social nu se află într-o relație de determinare, dar unele țări reușesc mai bine decât altele să transforme creșterea economică în progres social, arată raportul. De exemplu, deși Danemarca și SUA au un PIB pe cap de locuitor similar, progresul social al SUA este cu aproape 10 puncte mai mic (91,16 față de 81,76). De asemenea, SUA și Letonia au rezultate similare în ceea ce privește progresul social, în contextul în care PIB-ul pe cap de locuitor al Letoniei este la jumătate față de SUA.

‘Una dintre tendințele evidențiate de raport este slăbirea relației dintre performanța economică și progresul social în ultimii ani, în special după pandemia COVID-19. Această evoluție este vizibilă și în România, o economie care a înregistrat unul dintre cele mai rapide ritmuri de creștere din Uniunea Europeană, dar care continuă să se confrunte cu provocări în domenii precum educația, sistemul de sănătate sau reducerea inegalităților regionale. Pentru a avea o creștere economică cu efecte pozitive asupra nivelului de bunăstare a cetățenilor, sunt necesare măsuri care să asigure nu doar păstrarea ritmului de creștere a investițiilor publice și private (cu capital străin și local), ci și direcționarea lor strategică spre infrastructura socială și spre anumite regiuni geografice și industrii’, a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova, citat în prezentarea raportului.

Norvegia rămâne și în 2025 pe primul loc în lume, cu un scor de 91,73 (față de 91,95 în anul anterior), urmată îndeaproape de Danemarca, Finlanda, Suedia, respectiv Elveția, toate cu scoruri de peste 90, însă în stagnare sau scădere față de anul anterior.

Din 2011, cele mai mari îmbunătățiri s-au înregistrat la categoriile informație și comunicații, locuințe, educație avansată, apă și salubritate, țările cu cele mai ridicate creșteri ale scorului care înregistrează progresul social fiind Fiji, Arabia Saudită și Republica Moldova.

Indicele de progres social al marilor economii G7 a evoluat divers începând cu 2011. Germania și Japonia conduc grupul, Italia înregistrând o creștere puternică a progresului social între 2015 și 2022, dar stagnând din 2023. Marea Britanie și Franța au stagnat și ele începând cu 2011, iar SUA au scăzut până pe ultimul loc în G7. Canada a arătat o îmbunătățire semnificativă, dar a scăzut recent.

Economia Marii Britanii și-a revenit după declinul declanșat de COVID-19. Totuși, progresul său social nu evoluează pozitiv, Marea Britanie coborând cinci poziții din 2011, ajungând în 2025 pe locul 18.

Europa înregistrează un scor general de 79,18 puncte, în creștere ușoară față de anul anterior (79,13), fiind pe locul al doilea într-un top al regiunilor, după America de Nord (82,1, respectiv 81,74). Comparativ cu 2011, Europa a înregistrat cea mai mare îmbunătățire în privința calității aerului, deși la nivel global progresul în acest domeniu rămâne lent, în ciuda unei îmbunătățiri de scurtă durată în perioada COVID-19.

Dintre cele mai importante economii emergente, cu populații de peste 100 de milioane, Brazilia rămâne cea mai performantă, în parte datorită redresării din ultimii doi-trei ani. Indonezia, Bangladesh și Nigeria au înregistrat creșteri constante, începând din 2011. Etiopia a consemnat cea mai semnificativă încetinire, din 2020 până în prezent. Pakistanul și Rusia sunt, de asemenea, în scădere, declinul Rusiei fiind urmarea invaziei Ucrainei în 2022.

Totodată, progresul social în cele mai populate țări din lume a încetinit. După ani de creștere constantă, începând cu 2021, îmbunătățirea progresului social în India și China a înregistrat un ritm mai lent.

Progresul social este definit drept capacitatea unui stat de a asigura nevoile de bază ale cetățenilor și de a facilita creșterea calității vieții, creând totodată condiții pentru ca indivizii să se dezvolte și să își atingă potențialul.

Raportul Social Progress Index este publicat anual, începând cu 2011, de către Social Progress Imperative, calculând Indexul de Progres Social în baza analizei a trei dimensiuni principale: nevoi de bază (hrană și îngrijiri medicale de bază, apă și salubritate, locuințe și siguranță personală), bunăstare (educație de bază, acces la informații și comunicații, sănătate, calitatea mediului), respectiv oportunități (drepturi individuale și libertate de expresie, libertate personală și de alegere, incluziune, educație avansată).

