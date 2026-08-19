Românii au cheltuit în 2025 peste 42 miliarde de euro în marile lanțuri de magazine

Românii au cheltuit anul trecut peste 42 miliarde de euro în marile lanțuri de retail, o sumă cu 5,6% mai mare comparativ cu 2024 și cu 77% peste nivelul din 2019, potrivit studiului Romania Retail Snapshot 2026, realizat de o companie de consultanță imobiliară, pe baza rezultatelor financiare a 125 companii din 13 domenii diferite.

Conform Cushman & Wakefield Echinox, companiile au înregistrat o creștere medie anuală a veniturilor de 10% în perioada 2019-2025, un ritm superior evoluției cumulate a inflației.

Segmentul supermarketurilor și hipermarketurilor și-a consolidat poziția de lider al pieței, cu vânzări de 25,7 miliarde euro, în creștere cu 6,9% comparativ cu anul precedent, reprezentând peste 60% din cifra de afaceri totală analizată. În același timp, sectorul DIY (bricolaj) și-a continuat expansiunea, atingând vânzări de 4,2 miliarde euro (+4,8%), în timp ce retailerii din categoria Electro-IT au generat venituri de 3,6 miliarde euro, menținându-se la un nivel similar celui din 2024.

Categoria Fashion a înregistrat o cifră de afaceri de 2,7 miliarde euro, cu un avans anual de 3,3%, reflectând o creștere moderată, dar constantă, susținută de o bază extinsă de operatori și de dezvoltarea continuă a spațiilor de retail moderne.

Cele mai accelerate ritmuri de creștere au fost consemnate în segmentele Cosmetice (+12,8%) și Food & Beverage (+11,2%), evidențiind orientarea consumatorilor către produse de îngrijire personală și cheltuieli asociate experiențelor și socializării.

Consultanții spun că evoluțiile acestor categorii confirmă tendințele de diversificare ale consumului și susțin interesul retailerilor pentru extinderea prezenței în principalele proiecte comerciale din România.

Cele 13 domenii analizate sunt FMCG (marile rețele de hipermarketuri/ supermarketuri), Fashion, DIY (bricolaj), Articole Sportive, Încălțăminte, Articole pentru Copii, Bijuterii, Home & Deco, Restaurante, Baruri și Cafenele, Cosmetică, Electro-IT, Entertainment, Magazine Specializate. Împreună, cei 125 de retaileri operează peste 8.000 de magazine, majoritatea dintre acestea funcționând în proiecte de retail de tip mall, parcuri de retail sau galerii comerciale.

‘Rezultatele din 2025 confirmă capacitatea pieței de retail de a genera creștere chiar și într-un context economic complex. Dincolo de performanța segmentului alimentar, observăm o accelerare puternică în categorii precum Cosmetice și Food & Beverage, ceea ce indică o maturizare a comportamentului de consum și o cerere în creștere pentru experiențe și concepte comerciale moderne. Această evoluție susține planurile de extindere ale retailerilor și menține interesul pentru spațiile comerciale performante din principalele orașe ale țării’, a afirmat Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox, citată în studiu.

Un alt semnal pozitiv este faptul că 11 dintre cele 13 categorii analizate au raportat o evoluție pozitivă a cifrei de afaceri în 2025, demonstrând că dinamica pieței este susținută nu doar de segmentele de primă necesitate, ci și de cele non-esențiale. Această diversificare a creșterii contribuie la consolidarea încrederii retailerilor și a investitorilor și sprijină noi investiții în dezvoltarea rețelelor de magazine și a proiectelor comerciale.

Conform consultanților, majorarea veniturilor obținute de marii retaileri a fost susținută atât de deschideri de noi magazine, dar și creșterea vânzărilor în magazinele fizice și totodată de extinderea în online a unora dintre operatori.

Extinderile retailerilor în cauză au fost favorizate și de investițiile dezvoltatorilor în centre comerciale și în parcuri de retail, dezvoltatori ce în perioada 2025-S1 2026 au finalizat proiecte cumulând aproximativ 266.000 metri pătrați de noi spații de retail, reprezentând atât scheme noi, cât și extinderi ale unora deja existente.

În prima jumătate a acestui an, aproximativ 60.000 mp de spații comerciale noi au fost livrați în această perioadă prin extinderea unui centru comercial și inaugurarea a 4 retail parkuri în orașe precum București, Bacău, Cluj-Napoca și Drobeta-Turnu Severin, potrivit Romanian Retail Marketbeat Q2 2026.

Aceste evoluții au avut loc într-un context economic mai puțin favorabil. România a înregistrat o contracție de 0,8% a PIB-ului în primul semestru din 2026, în timp ce rata anuală a inflației a ajuns la 10,4%, afectând puterea de cumpărare și conducând la o scădere de 5,6% a vânzărilor de retail în perioada analizată.

Piața de retail modern din România a ajuns la un stoc de aproximativ 4,92 milioane mp, dintre care circa 1,34 milioane mp sunt concentrați în București.

În ceea ce privește nivelul chiriilor, piața a rămas stabilă, în condițiile în care valorile prime de pe Calea Victoriei și din centrele comerciale dominante din București se situează la aproximativ 90 euro/mp/lună, în timp ce în marile orașe regionale valoarea maximă ajunge la 50-65 euro/mp/lună pentru spații de aproximativ 100-200 mp localizate la parterul acelor proiecte.

Cushman & Wakefield Echinox este o companie de consultanță imobiliară, afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor imobiliare. A