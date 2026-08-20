Românii nu mai vor să muncească în străinătate. Aplicările, la cel mai scăzut nivel

Mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până în prezent, reprezentând doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an, potrivit datelor publicate joi de o platformă de recrutare.

Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării au scăzut cu aproape 33% și sunt chiar la jumătate față de nivelul atins în 2022 sau în 2023.

‘În ultimii ani, am văzut o scădere constantă a numărului de aplicări pentru locurile de muncă de peste hotare, chiar dacă angajatorii și-au păstrat la un nivel ridicat, cel puțin pentru o perioadă, intenția de a recruta candidați din România. Există, totuși, un paradox în ceea ce privește aplicările pentru că românii sunt în continuare foarte interesați de ideea schimbării jobului, dar caută aproape exclusiv joburi locale. Dacă la nivel general avem un nivel record de aplicări, cu creșteri considerabile față de anul trecut, exclusiv pe segmentul aplicărilor pentru străinătate, avem un record, însă în termeni de scădere’, a declarat Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, în comunicat.

Cea mai mare parte a candidaților care încă iau în calcul opțiunea de a lucra într-o altă țară au între 25 și 35 de ani și sunt din segmentul mid-level, adică au între 2 și 5 ani de experiență. Urmează cei care au între 36 și 45 de ani și abia apoi candidații aflați la început de carieră (18 – 24 de ani) sau cei care au deja un nivel ridicat de experiență profesională și care au peste 45 de ani.

Țările spre care se duc cei mai mulți sunt Germania, Olanda, Franța, Elveția, Bulgaria, Spania, Grecia și Cipru.

‘Vedem în acest clasament multe țări care au un sector turistic foarte bine dezvoltat și care caută candidați în special pentru sezonul cald și pentru acele domenii care au un vârf de activitate vara. Asta înseamnă turism, HoReCa, industria alimentară. De altfel, aproape o treime din totalul aplicărilor au fost înregistrate de la 1 mai și până acum, semn că aceste sectoare intră în vizorul candidaților români, chiar dacă o parte dintre aceștia aleg să plece la muncă în străinătate doar sezonier, adică până în toamnă’, explică Roxana Drăghici.

Alte domenii care mai atrag aplicări sunt transport / logistică, retail, servicii, construcții și naval / aeronautic.

Pe lângă factorul sezonier, scăderea interesului pentru relocare este alimentată și de o schimbare a așteptărilor financiare. Dacă în urmă cu un deceniu diferența salarială era atât de mare încât compensa costurile logistice sau disconfortul psihologic, acum, candidații calculează mai nuanțat varianta plecării din țară. Creșterea costului vieții în țările din Vest, dublată de o aliniere treptată a salariilor din România la standardele europene în special în sectoarele tehnice și de management, a făcut ca idea de angajare în străinătate să coboare, ca importanță, pe lista de soluții.

Un alt pilon care a susținut această tendință a fost apariția posibilității de a lucra pe proiecte internaționale din România, fără a mai fi nevoie de relocare.

De la începutul anului și până acum, 5.600 de locuri de muncă au fost postate de angajatorii din afara României. Cele mai multe se adresează candidaților care vor să lucreze în construcții, industria alimentară, transport / logistică, automotive, servicii, servicii medicale, producție, naval / aeronautic și turism.