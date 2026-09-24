Rusia și-a revizuit prognozele privind producția și exporturile de gaze naturale

Ministerul rus al Economiei estimează că țara va produce și va exporta mai puține gaze naturale în acest an decât s-a prognozat anterior, în contextul în care Europa se pregătește să pună capăt ultimelor sale achiziții de gaze rusești, conform unui document guvernamental consultat de Reuters.

La începutul acestei luni, Reuters a dezvăluit că Rusia și-a revizuit în scădere și prognozele privind producția de petrol pentru anul 2026, până la cel mai mic nivel din ultimii 17 ani, și totodată și-a redus și estimările privind exporturile de combustibili pentru anul curent și cel viitor, din cauza războiului cu Ucraina.

Aceste prognoze vor fi utilizate la actualizarea bugetului federal până în anul 2029.

Estimările privind producția și exporturile de gaze naturale au fost revizuite în scădere, în contextul ruperii legăturilor economice și politice cu Occidentul din cauza războiului din Ucraina și al planurilor Uniunii Europene de a înceta toate achizițiile de gaze rusești începând de anul viitor.

Conform noilor prognoze, producția de gaze naturale a Rusiei în acest an se va situa la 683,1 miliarde de metri cubi, cu 5,3 miliarde metri cubi sub nivelul prognozat în luna mai, dar totuși peste cele 662,7 miliarde metri cubi extrase în 2025.

În ultimele săptămâni oficialii de la Kremlin au apreciat că Europa își face singură rău cumpărând gaze scumpe de pe piața spot, în loc să opteze pentru livrări rusești mai ieftine. Moscova susține că este pregătită să reia livrările de gaze către Europa, inclusiv prin conductele submarine Nord Stream, din care o ramură a rămas intactă în urma exploziilor din septembrie 2022.

Pe de altă parte, Moscova estimează că exporturile de gaze naturale lichefiate (GNL) pe cale maritimă vor crește la 35 de milioane de tone în acest an, de la 30,3 milioane de tone în 2025. Totuși este vorba de un volum cu 5,3 milioane de tone mai mic decât se anticipa anterior. Documentul consultat de Reuters sugerează că exporturile rusești de GNL vor continua să crească în anii următori, dar într-un ritm mai lent decât cel prognozat anterior.

Exporturile de gaze ale Rusiei către Europa au scăzut drastic anul trecut, cu 44%, ajungând la doar 18 miliarde metri cubi, cel mai redus nivel de la jumătatea anilor ’70, în urma închiderii tranzitului prin Ucraina, conform calculelor Reuters.

Comparativ, exporturile rusești de gaze prin conducte către Europa au atins un vârf de aproximativ 180 miliarde metru cubi pe an în perioada 2018-2019.