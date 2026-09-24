Nicușor Dan: Războiul din Ucraina are implicații pentru securitatea României și a regiunii Mării Negre

Președintele Nicușor Dan a vorbit, miercuri, în cadrul dezbaterii din Consiliul de Securitate al ONU cu tema ‘Menținerea păcii și a securității în Ucraina’, despre implicațiile războiului pentru securitatea României și a regiunii Mării Negre, menționând incidentele în care drone rusești au intrat în spațiul aerian românesc și apropierea unei drone navale de instalațiile offshore de gaze Neptun Deep. El a reafirmat susținerea României pentru o pace justă și durabilă în Ucraina și pentru respectarea Cartei ONU.

În intervenția sa la dezbaterea inițiată de Franța, care deține luna aceasta președinția Consiliului de Securitate, Nicușor Dan a reafirmat susținerea României pentru Carta ONU și pentru principiile suveranității, independenței și integrității teritoriale, despre care a spus că au fost afectate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Președintele a menționat incidentul în care o dronă rusească s-a prăbușit, în timpul nopții, peste o clădire rezidențială din Galați, afirmând că a pus în pericol viețile unor civili români, și a spus că astfel de încălcări ale spațiului aerian românesc au devenit tot mai frecvente. El a făcut referire și la domeniul maritim, precizând că, la 20 august, o dronă navală rusească s-a apropiat de instalațiile offshore de gaze Neptun Deep, din zona economică exclusivă a României.

În acest context, Nicușor Dan a vorbit despre importanța Mării Negre pentru securitatea și prosperitatea regională și globală, precum și despre efectele războiului asupra transporturilor și lanțurilor de aprovizionare cu alimente. El a menționat atacurile asupra porturilor ucrainene și asupra navelor comerciale din Dunăre și Marea Neagră și a susținut necesitatea restabilirii libertății de navigație în această zonă.

Nicușor Dan a menționat sprijinul acordat de România Ucrainei pentru tranzitul cerealelor către piețele internaționale, precum și pentru ucrainenii care s-au refugiat în România sau au tranzitat teritoriul țării. El a spus că România continuă, împreună cu Ucraina, Republica Moldova și Uniunea Europeană, să lucreze pentru creșterea tranzitului cerealelor ucrainene pe Dunăre și prin portul Constanța și a menționat contribuția țării la ‘Coridoarele de solidaritate’ ale UE, prin care cerealele și produsele alimentare ucrainene ajung pe piețe din Orientul Mijlociu și Africa.

Președintele a vorbit și despre cooperarea regională în domeniul securității maritime, menționând progresele în ceea ce privește înființarea Hubului european pentru securitate maritimă la Marea Neagră și colaborarea României cu Bulgaria și Turcia, inclusiv în domeniul deminării și al protejării infrastructurii maritime critice.

Referitor la încheierea războiului, Nicușor Dan a spus că este necesară o încetare imediată a conflictului și a îndemnat Rusia să opteze pentru diplomație. El a menționat disponibilitatea exprimată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și de Ucraina pentru negocieri.

Nicușor Dan a apreciat eforturile Ucrainei, Statelor Unite și ale partenerilor europeni pentru încheierea războiului și a spus că România va susține demersurile pentru asigurarea păcii, consolidarea stabilității și restabilirea arhitecturii de securitate afectate de conflict. Președintele român i-a mulțumit public lui Donald Trump pentru eforturile sale de a contribui la încheierea războiului.

România susține o pace ‘cuprinzătoare, justă și durabilă’, în conformitate cu dreptul internațional și cu Carta ONU, cu respectarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a Ucrainei în cadrul frontierelor recunoscute internațional, precum și cu garanții de securitate pentru Ucraina, a spus președintele.

‘A sosit momentul pentru pace în Ucraina’, a spus Nicușor Dan, adăugând că, pe măsură ce conflictul continuă, crește și riscul ca acesta să aibă efecte dincolo de granițele Ucrainei și să afecteze securitatea și stabilitatea regiunii.

În încheiere, Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina, spunând că țara noastră va continua să fie alături de aceasta ‘atâta timp cât va fi nevoie’. El a subliniat, totodată, că Ucraina are dreptul la autoapărare în temeiul articolului 51 din Carta ONU, asociind acest drept cu principiul potrivit căruia fiecare stat își poate alege liber viitorul.